Правила госзакупок изменили в Казахстане

Заместитель премьер-министра - министра финансов РК приказом от 10 августа 2023 года внес изменения в Правила осуществления государственных закупок, сообщает Zakon.kz.

Рассказываем об основных изменениях, произошедших в Правилах.

Установлены требования к определению финансовой устойчивости поставщиков, осуществляющих деятельность страховой (перестраховочной) организации. Так, потенциальный поставщик, осуществляющий деятельность страховой (перестраховочной) организации при участии в государственных закупках услуг по страховым услугам признается финансово устойчивым, если он соответствует в совокупности условиям, предусмотренным в подпунктах 1) и 4) пункта 44 настоящих Правил.

Детализирован порядок образования экспертной комиссии либо определения эксперта для подготовки экспертного заключения в отношении соответствия товаров, работ, услуг, предлагаемых потенциальными поставщиками, в технической спецификации.

В частности, в правила добавлен новый пункт 122-1, в котором говорится:

Организатор государственных закупок в соответствии с пунктом 2 статьи 27 Закона, образовывает экспертную комиссию либо определяет эксперта для подготовки экспертного заключения в отношении соответствия товаров, работ, услуг, предлагаемых потенциальными поставщиками, в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации.

При организации и проведении централизованных государственных закупок, предусмотренных подпунктом 1) пункта 3 статьи 8 Закона, заказчик образовывает экспертную комиссию либо определяет эксперта для подготовки экспертного заключения в отношении соответствия товаров, работ, услуг, предлагаемых потенциальными поставщиками, в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации.

При организации и проведении централизованных государственных закупок, предусмотренных подпунктом 2) пункта 3 статьи 8 Закона, единый организатор государственных закупок образовывает экспертную комиссию либо определяет эксперта для подготовки экспертного заключения в отношении соответствия товаров, работ, услуг, предлагаемых потенциальными поставщиками, в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации.

Экспертом не является лицо:

заинтересованное в результатах процедур государственных закупок;

связанное трудовыми отношениями с заказчиком, организатором государственных закупок, единым организатором государственных закупок либо их подведомственными, дочерними и зависимыми организациями, либо потенциальными поставщиками;

являющееся близким родственником, супругом (супругой) или свойственником первых руководителей заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок либо их подведомственных, дочерних и зависимых организаций.

При отсутствии экспертов, соответствующих требованиям, установленным частью третьей настоящего пункта, организатор государственных закупок либо заказчик привлекают государственных служащих соответствующего профиля по согласованию с работодателем в качестве экспертов, либо иных специалистов, специализация которых соответствует закупаемым товарам, работам, услугам.

Государственные служащие привлекаются в качестве экспертов на безвозмездной основе, а иные специалисты привлекаются как на платной, так и на безвозмездной основе по договоренности сторон.

Эксперты не голосуют при принятии конкурсной комиссией решения. Выбор лиц, привлекаемых в качестве экспертов на платной основе, осуществляется в соответствии с Законом.

Урегулированы вопросы учета опыта работы при текущем ремонте. В частности, если предметом конкурса является текущий ремонт, то учитывается опыт работы строительства новых объектов, расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции, капитального, среднего и текущего ремонта существующих объектов.

Внедрены требования к потенциальному поставщику по предоставлению точных характеристик предлагаемого товара. Соответствующие дополнения внесены в форму Технической спецификации предлагаемых товаров, которая представляется потенциальным поставщиком на каждый лот в отдельности.

Помимо этого внедрены требования к потенциальному поставщику по указанию в технической спецификации информации о каждом комплектующем товаре по отдельности при приобретении товара в комплекте.

Определен отдельный порядок исполнения договора о государственных закупках бензина и дизельного топлива по товарораспределительным документам.

Исполнение договора о государственных закупках бензина и дизельного топлива по товарораспределительным документам (талоны/топливные карты) осуществляется в следующей последовательности:

получение заказчиком товарораспорядительных документов на бензин и (или) дизельное топливо в номинале, соответствующему количеству заявленного к поставке бензина или дизельного топлива, по акту приема-передачи товарораспорядительных документов, формируемых и подписываемых на веб-портале;

приемка бензина и (или) дизельного топлива заказчиком, либо его представителем по электронной форме доверенности согласно приложению 39 настоящих Правил на автозаправочных станциях;

направление поставщиком посредством веб-портала электронной формы накладной на отпуск запасов на сторону и электронной счет-фактуры, оформленной и выписанной посредством информационной системы электронных счетов-фактур, в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур. Выписка электронных счетов-фактур осуществляется в сроки, установленные Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)" (далее – Налоговый кодекс);

оплата заказчиком за поставленный бензин и (или) дизельное топливо, на основании подписанной сторонами накладной на отпуск запасов на сторону и электронной счет-фактуры, выписанной посредством информационной системы электронных счетов-фактур.

Урегулированы вопросы возврата и удержания обеспечения аванса (если договором предусмотрен аванс).

Поправками установлено, что по мере исполнения обязательств по договору заказчик по запросу поставщика, в течение пяти рабочих дней уменьшает размер обеспечения исполнения аванса, внесенного в виде электронной банковской гарантии пропорционально выполненным обязательствам, предусмотренным договором о государственных закупках.

По мере исполнения обязательств по договору, единый оператор по запросу поставщика и подтверждения заказчиком возврата, в течение трех рабочих дней посредством веб-портала разблокирует размер обеспечения исполнения аванса, внесенного с электронного кошелька пропорционально выполненным обязательствам, предусмотренным договором.

При ненадлежащем исполнении поставщиком принятых обязательств по договору, заказчик либо единый оператор возвращает внесенное обеспечение исполнения договора, обеспечение аванса (если договором предусмотрен аванс), а также сумму обеспечения в случае принятия антидемпинговых мер (при наличии) при соблюдении в совокупности следующих условий:

выплаты поставщиком неустойки (штрафа, пени); полного исполнения договорных обязательств; подтверждения заказчиком возврата обеспечение исполнения договора, обеспечение аванса (если договором предусмотрен аванс), а также сумму обеспечения в случае принятия антидемпинговых мер (при наличии).

Обеспечение исполнения договора, обеспечение аванса (если договором предусмотрен аванс), а также сумма обеспечения в случае принятия антидемпинговых мер (при наличии), зачисляется в доход соответствующего бюджета, государственного предприятия, юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, или аффилиированных с ними юридических лиц.

Подробнее о внесенных изменениях смотрите по ссылке.

Приказ вводится в действие 30 августа 2023 года.