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В Казахстане разрабатывают цифровую платформу по продаже стрессовых активов банков

Казахстан банки стрессовые активы платформа продажа доступ инвесторы Фото: pexels
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка вместе с международными консультантами работает над созданием цифровой платформы по продаже стрессовых активов банков. Об этом сообщил замглавы ведомства Олжас Кизатов на брифинге в СЦК, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Сейчас Агентство ведет работу совместно с международными консультантами по созданию единой цифровой платформы, через которую будет идти продажа стрессовых активов. Инвесторы получат доступ к этой цифровой платформе, а банки и микрофинансовые организации будут продавать через нее свои стрессовые активы. Но при этом все будет прозрачно, будут определены форматы данных, по которым банки обязательно должны будут предоставлять информацию по стрессовым активам. Олжас Кизатов

При этом замглавы ведомства отметил, что у международных инвесторов будет равная доступность к этой платформе.

Я думаю, что эти стрессовые активы будут покупать только те, кто предложит лучшую цену. Олжас Кизатов

По его мнению, этот проект будет не только определенной централизованной базой по этим активам и их параметрам, но и будет содержать всю историю по ним, допустим, по какой цене они продавались. Как добавил замглавы Агентства, какие-то данные будут закрыты, но в целом все сохранится.

По данным АРРФР, общий объем взысканного имущества на балансе у банков по состоянию на 1 июля 2022 года составляет 128 млрд тенге.

23 июня депутаты Сената Парламента РК приняли проект закона по вопросам развития рынка стрессовых активов. Документ позволит частным инвесторам покупать стрессовые активы банков.

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