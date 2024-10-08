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В Казахстане запустили цифровую платформу по продаже стрессовых активов

банки, цифровые активы, проблемные кредиты, АРРФР, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 11:50 Фото: Freepik
В рамках финансового форума Central Asia Fintech Summit состоялся запуск первой цифровой платформы по продаже стрессовых активов, передает Zakon.kz.

В рамках форума Central Asia Fintech Summit прошел запуск первой цифровой платформы по продаже стрессовых активов. Как отметила председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова стратегическая важность вовлечения стрессовых активов в экономику Казахстана была подчеркнута в Послании главы государства народу Казахстана в 2023 году. 

"Сегодня мы даем старт первым торгам стрессовыми активами на цифровой платформе. Это является важным шагом развития финансового рынка, будет способствовать возвращению проблемных активов в экономику и стимулировать рост доверия среди инвесторов к финансовому рынку Казахстана". Мадина Абылкасымова

Глава Агентства напомнила, что в 2022 году был принят закон, в соответствии с которым были созданы условия для возникновения рынка стрессовых активов на рыночных условиях. Поясним, что к стрессовым активам относятся кредиты с просрочкой более 90 дней, а также реструктуризированные кредиты, взысканное имущество и т.д.

"Стрессовые активы было разрешено покупать частным инвесторам, включая иностранных инвесторов. Кроме этого, был предусмотрен специальный режим налогообложения, который создает равные условия для всех участников рынка. Был создан институт сервисных компаний, а для продажи стрессовых активов был определен период в три года для нахождения на балансах банков и у дочерних организаций банков по управлению стрессовыми активами". Мадина Абылкасымова

В июне текущего года был принят закон, который устанавливает обязательную продажу стрессовых активов через цифровые платформы, которые должны получить аккредитацию в АРРФР. При этом, цифровые платформы станут ключевым инфраструктурным решением для рынка стрессовых активов, подчеркнула Мадина Абылкасымова.

Спикер считает, что этот шаг не только оживит рынок, но и усилит доверие инвесторов, сделав процесс прозрачным и доступным. По ее словам цифровые платформы помогают уменьшить асимметрию информации, предоставляя все необходимые данные для справедливого ценообразования и упрощения торгов. Агентством приняты все необходимые нормативно-правовые акты, которые регламентируют порядок аккредитации таких цифровых платформ, правила проведения торгов на платформах, а также стандарты информационной и кибербезопасности.

"Я рада объявить о запуске первой цифровой платформы для торговли стрессовыми активами DMAS. Данная платформа прошла процесс аккредитации в агентстве, включая тестирование систем информационной безопасности, проверку всех внутренних процедур и документов". Мадина Абылкасымова

Председатель агентства подчеркнула, что платформа создана на рыночных условиях без участия государства, а оператором данной площадки является Первое кредитное бюро.

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