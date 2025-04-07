Как прекратить деятельность ИП в Казахстане

Какие документы необходимо представить в органы государственных доходов для прекращения деятельности индивидуального предпринимателя (ИП) в Казахстане, рассказали в Департаменте государственных доходов по Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Прекращение деятельности отдельных категорий ИП в упрощенном порядке

Подлежат ИП, соответствующие на момент подачи налогового заявления о прекращении деятельности одновременно следующим условиям в течение срока исковой давности:

не состоящие на регистрационном учете в качестве плательщика НДС; не осуществляющие деятельность в форме совместного предпринимательства; не осуществляющие отдельные виды деятельности; отсутствующие в списке выборочных налоговых проверок по результатам мероприятий системы оценки рисков либо отсутствующие в полугодовом графике налоговых проверок, проводимых по особому порядку на основе оценки степени риска, а также периодических налоговых проверок на основе оценки степени риска; не имеющие налоговой задолженности, задолженности по социальным платежам; не имеющие высокий уровень рисков по системе управления рисками.

ИП представляет в налоговый орган по месту своего нахождения одновременно:

налоговое заявление о прекращении деятельности; ликвидационную налоговую отчетность; налоговое заявление о снятии с учета ККМ (при ее наличии).

При прекращении деятельности в упрощенном порядке уплата налогов, платежей в бюджет и социальных платежей, отраженных в ликвидационной налоговой отчетности, производится не позднее десяти календарных дней со дня представления в налоговый орган ликвидационной налоговой отчетности.

Налоговый орган не позднее трех рабочих дней со дня исполнения налогового обязательства осуществляет снятие ИП с регистрационного учета и размещает на интернет-ресурсе уполномоченного органа информацию о снятии ИП с регистрационного учета.

Статус ИП может уточнить самостоятельно в своем Кабинете налогоплательщика, в мобильном приложении "e-Salyq Business" или на официальном интернет-ресурсе КГД МФ РК в разделе "Электронные сервисы" / "Помощь бизнесу" / "Поиск налогоплательщиков".

Особенности исполнения налогового обязательства отдельными категориями индивидуальных предпринимателей при прекращении деятельности

Данная статья устанавливает особенности исполнения налогового обязательства ИП, прекращающими деятельность, одновременно соответствующими следующим условиям:

являются плательщиками НДС, не осуществляющими финансово-хозяйственную деятельность с даты постановки на рег. учет по НДС, либо не являются плательщиками НДС; не включены в список выборочных налоговых проверок по результатам мероприятий системы оценки рисков либо не включены в полугодовой график налоговых проверок, проводимых по особому порядку на основе оценки степени риска, а также периодических налоговых проверок на основе оценки степени риска.

ИП, в случае принятия решения о прекращении деятельности одновременно представляет в налоговый орган по месту нахождения:

налоговое заявление о прекращении деятельности; уведомление о начале или прекращении деятельности в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности по форме, утвержденной уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений, при наличии такого учета; ликвидационную налоговую отчетность; налоговое заявление о снятии с учета контрольно-кассовой машины (при ее наличии).

При этом, в случае неисполнения уведомления по результатам камерального контроля в отношении ИП проводится налоговая проверка в порядке, предусмотренном главой 18 Налогового кодекса.

При этом налоговая проверка должна быть начата не позднее десяти рабочих дней после истечения срока исполнения такого уведомления и (или) получения пояснения о несогласии по выявленным нарушениям.

Информация о снятии ИП с регистрационного учета размещается на интернет–ресурсе уполномоченного органа в течение трех рабочих дней со дня снятия ИП с регистрационного учета.

Исполнение налогового обязательства ИП при прекращении деятельности

ИП в течение месяца со дня принятия решения о прекращении деятельности одновременно представляет в ОГД по месту своего нахождения:

налоговое заявление о проведении налоговой проверки; ликвидационную налоговую отчетность.

Налоговая проверка должна быть начата не позднее двадцати рабочих дней после получения налоговым органом налогового заявления индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой, прекращающего деятельность.

Налоговое обязательство ИП, прекратившего деятельность, считается исполненным после завершения налоговой проверки и при отсутствии или погашении налоговой задолженности, задолженности по социальным платежам, в том числе образовавшейся по результатам налоговой проверки, датой снятия ИП с регистрационного учета в налоговом органе является дата исполнения налогового обязательства.

Налоговый орган не позднее трех рабочих дней со дня исполнения налогового обязательства осуществляет снятие с регистрационного учета в качестве ИП и размещает на интернет–ресурсе уполномоченного органа информацию о снятии такого налогоплательщика с регистрационного учета.

Особенности исполнения налогового обязательства отдельными категориями ликвидируемых индивидуальных предпринимателей, прекращающих деятельность по результатам заключения аудита по налогам

ИП могут прекратить деятельность по результатам заключения аудита, если одновременно соответствуют следующим условиям:

общая сумма СГД с учетом корректировок ликвидируемого ИП, прекращающего деятельность, за период срока исковой давности, установленного статьей 48 НК, составляет не более 150 000-кратного МРП, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года; имеют в наличии заключение аудита по налогам, составленное не более чем за 20 календарных дней до даты представления в налоговый орган налогового заявления о прекращении деятельности; не состоят либо не состояли в течение срока исковой давности, установленного статьей 48 НК, на регистрационном учете в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности. При этом, если по результатам заключения аудита по налогам возникают обязательства по исчислению и уплате налогов и платежей в бюджет, исчислению, удержанию, перечислению социальных платежей, такие обязательства подлежат исполнению ликвидируемым ИП, прекращающим деятельность, в течение десяти календарных дней со дня, следующего за днем вручения налогоплательщику соответствующего заключения аудита по налогам.

ИП в случае принятия решения о прекращении деятельности одновременно представляют в налоговый орган по месту своего нахождения:

налоговое заявление о прекращении деятельности; ликвидационную налоговую отчетность; заключение аудита по налогам; налоговое заявление о снятии с учета ККМ в порядке, определенном статьей 169 НК (в случае постановки ККМ на учет в налоговом органе).

В случаях неисполнения уведомления и (или) несогласия налоговых органов с пояснениями, представленными налогоплательщиком, в отношении ликвидируемого ИП, прекращающего деятельность, проводится налоговая проверка.

Налоговое обязательство ИП, прекратившего деятельность, считается исполненным после осуществления КК при условии отсутствия или погашения налоговой задолженности, задолженности по социальным платежам, устранения нарушений, выявленных по результатам КК, в полном объеме.

"Налоговый орган не позднее трех рабочих дней с даты, указанной в пункте 12 настоящей статьи, осуществляет снятие ИП с регистрационного учета. Информация о снятии ИП с регистрационного учета размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа". Департамент государственных доходов по Мангистауской области

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