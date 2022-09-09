7 образцов школьной формы не прошли санэпидконтроль в Павлодарской области

В Павлодарской области из 10 наименований школьной формы выявили несоответствия в 7 образцах. Мониторинг проводился в августе на базарах и в магазинах региона, сообщает Zakon.kz.

Экспертизу проводили в Павлодарском филиале Национального центра экспертизы. Так, 7 образцов школьной формы не соответствовали в части требований к маркировке одежды, 5 – по показателю гигроскопичности.

Согласно требованиям ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков", одежда и изделия подразделяются на продукцию 1-го, 2-го и 3-го слоев.

Ко 2-му слою относятся изделия, имеющие ограниченный контакт с кожей пользователя. Это платья, блузки, верхние сорочки, брюки, юбки, костюмы без подкладки, свитеры, джемперы, головные уборы (кроме летних), рукавицы, перчатки, чулочно-носочные изделия осенне-зимнего ассортимента и другие аналогичные изделия.

Все 10 проб отобранной школьной формы относятся к одежде 2-го слоя, сообщили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

Рассматривались такие показатели, как:

гигроскопичность (способность материала к поглощению водяных паров из атмосферы и удержанию их при определенных условиях),

воздухопроницаемость и массовая доля свободного формальдегида в одежде 1-го, 2-го и 3-го слоев, постельном белье и готовых штучных текстильных изделиях, предназначенных для детей разных возрастных групп.

К примеру, гигроскопичность в одежде 2-го слоя должна составлять для школьной группы (7-14 лет) 7%, или не менее 4% для трикотажных изделий и изделий эпизодического использования; для подростковой группы (14-18 лет) – 4%, или не менее 2% для трикотажных изделий и изделий эпизодического использования.

По результатам экспертизы в 5 из 10 отобранных образцов школьной формы гигроскопичность колеблется в пределах от 1,2 % до 3,4 %, что заметно ниже установленной нормы (не менее 7 % для школьной группы).

Это одежда таких торговых марок, как "Технобренд", "Техноткань", Raila collection, Soliha collection (Кыргызстан), а также Danne Jeke (страна изготовителя не указана).

Бизнесу выданы предписания об устранении нарушений.