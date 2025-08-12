Как выбрать удобную школьную форму
Фото: Zakon.kz
Сегодня, 12 августа 2025 года, в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля (КСЭК) Министерства здравоохранения (МЗ) Казахстана рассказали, как выбрать удобную школьную форму, сообщает Zakon.kz.
Санврачи сначала перечислили основные требования при выборе школьной формы:
- покупать школьную форму в разрешенных для торговли местах;
- обращать внимание на маркировку и состав ткани;
- от изделия не должен исходить резкий неприятный запах;
- на объекте торговли должны быть документы, подтверждающие качество и безопасность товара.
При покупке детской обуви казахстанцам рекомендуют обратить внимание на:
- твердую пятку (приподнятая подушка в задней части обуви);
- посадку, подходящую по размеру и форме стоп;
- хорошие возможности крепления (застежки, липучки, шнурки);
- пальцы ног должны быть свободно расположены, не сдавлены сверху и по бокам.
А при выборе школьного рюкзака родителям школьников порекомендовали учитывать:
- параметры высоты и ширины, в соответствии с ростом ребенка;
- ширину и длину лямок (широкие лямки помогают лучше распределять нагрузку на плечи ребенка);
- жесткую конструкцию, которая распределяет нагрузку равномерно, не смещая центр тяжести (например, ранцы для учеников начальной школы).
Ранее наш корреспондент устроил марафон с калькулятором, чтобы выяснить, во сколько казахстанцам обойдется собрать первоклассника в школу в 2025 году.
