Сегодня, 12 августа 2025 года, в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля (КСЭК) Министерства здравоохранения (МЗ) Казахстана рассказали, как выбрать удобную школьную форму, сообщает Zakon.kz.

Санврачи сначала перечислили основные требования при выборе школьной формы :

покупать школьную форму в разрешенных для торговли местах;

обращать внимание на маркировку и состав ткани;

от изделия не должен исходить резкий неприятный запах;

на объекте торговли должны быть документы, подтверждающие качество и безопасность товара.

При покупке детской обуви казахстанцам рекомендуют обратить внимание на:

твердую пятку (приподнятая подушка в задней части обуви);

посадку, подходящую по размеру и форме стоп;

хорошие возможности крепления (застежки, липучки, шнурки);

пальцы ног должны быть свободно расположены, не сдавлены сверху и по бокам.

А при выборе школьного рюкзака родителям школьников порекомендовали учитывать:

параметры высоты и ширины, в соответствии с ростом ребенка;

ширину и длину лямок (широкие лямки помогают лучше распределять нагрузку на плечи ребенка);

жесткую конструкцию, которая распределяет нагрузку равномерно, не смещая центр тяжести (например, ранцы для учеников начальной школы).

