Советы

Как выбрать удобную школьную форму

Школьник, школьники, ученик, ученики, школа, школы, школьная форма, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 13:09 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 12 августа 2025 года, в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля (КСЭК) Министерства здравоохранения (МЗ) Казахстана рассказали, как выбрать удобную школьную форму, сообщает Zakon.kz.

Санврачи сначала перечислили основные требования при выборе школьной формы:

  • покупать школьную форму в разрешенных для торговли местах;
  • обращать внимание на маркировку и состав ткани;
  • от изделия не должен исходить резкий неприятный запах;
  • на объекте торговли должны быть документы, подтверждающие качество и безопасность товара.

При покупке детской обуви казахстанцам рекомендуют обратить внимание на:

  • твердую пятку (приподнятая подушка в задней части обуви);
  • посадку, подходящую по размеру и форме стоп;
  • хорошие возможности крепления (застежки, липучки, шнурки);
  • пальцы ног должны быть свободно расположены, не сдавлены сверху и по бокам.

А при выборе школьного рюкзака родителям школьников порекомендовали учитывать:

  • параметры высоты и ширины, в соответствии с ростом ребенка;
  • ширину и длину лямок (широкие лямки помогают лучше распределять нагрузку на плечи ребенка);
  • жесткую конструкцию, которая распределяет нагрузку равномерно, не смещая центр тяжести (например, ранцы для учеников начальной школы).

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 13:09
Какие изменения ждут школьников в новом учебном году

Ранее наш корреспондент устроил марафон с калькулятором, чтобы выяснить, во сколько казахстанцам обойдется собрать первоклассника в школу в 2025 году. Подробнее об этом можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
