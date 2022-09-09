Димаш Кудайберген обратился к фанатам из Южной Америки и Мексики
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Заслуженный деятель Казахстана, популярный певец и композитор Димаш Кудайберген обратился к фанатам из Южной Америки и Мексики, сообщает Zakon.kz.
Под публикацией в Instagram Димаш поблагодарил своих южноамериканских и мексиканских фанатов за приглашение.
Я принял ваше приглашение, размещенное на 600 экранах по всему городу. Надеюсь, обязательно приеду к вам!Димаш Кудайберген
Ранее Димаш Кудайберген анонсировал "самый дорогой клип в мире".
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