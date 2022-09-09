Димаш Кудайберген обратился к фанатам из Южной Америки и Мексики

Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash

Заслуженный деятель Казахстана, популярный певец и композитор Димаш Кудайберген обратился к фанатам из Южной Америки и Мексики, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: