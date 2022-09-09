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Знакомство иностранца с казахстанкой в Tinder закончилось преступлением

Знакомство иностранца с казахстанкой в Tinder закончилось преступлением Фото: pxhere
Канадец познакомился с женщиной в Tinder. Встретившись в Нур-Султане, пара провела вечер в кафе, после чего они продолжили свидание в номере отеля. Незаметно похитив банковскую карту, женщина попрощалась с мужчиной и ушла, сообщает Zakon.kz.

Пропажу карты иностранец заметил на следующий день, когда стали приходить уведомления на мобильное приложение банка, что производятся транзакции. После блокировки карты он обратился в полицию.

Женщина, совершая покупки в ТРЦ, потратила пять тысяч канадских долларов.

Полицейские задержали подозреваемую.

В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК. Полицейские проверяют причастность подозреваемой к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы. Пресс-служба ДП Нур-Султана

1 июля в Алматы мужчина украл у знакомой телефон и снял ее сбережения.

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