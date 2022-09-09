В Кызылорде пьяный мужчина избил жену до смерти

Отец семейства до смерти избил мать троих детей в Кызылорде. Как сообщили в полиции Zakon.kz, мужчина задержан.

Информация о трагедии появилась на странице правозащитницы. Автор сообщения требует призвать виновных к ответственности и детально разобраться в произошедшем.

В публикации сказано, что убитая с задержанным состояла в браке с 2015 года. У них трое детей.

Три сына: пять, три и два года. Это не первый раз, когда он ее избивал. Она его все время принимала, прощала ради детей. 2 числа у нее был день рождения. Они пошли в кафе вдвоем, потому что он всегда ко всем ревновал, – говорится в сообщении сестры убитой.

По данным полиции региона, убийство произошло ночью 3 августа.

Пьяный житель Кызылорды избил свою жену. От полученных тяжких телесных повреждений 27-летняя гражданка скончалась.​ С целью задержания 29-летнего гражданина, который скрылся с места происшествия, была создана следственно-оперативная группа. Пресс-служба ДП Кызылординской области

Позднее его задержали в доме друга, где он и скрывался.​

По данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Убийство". Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, – добавили в ведомстве.

В начале сентября сообщалось, что житель Алматинской области нанес экс-супруге 22 ножевых ранения.