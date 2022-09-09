В Казахстане участник преступной группы осужден на 16 лет

Задержанного при спецоперации по ликвидации преступной группы в Казахстане, промышлявшей контрабандной поставкой наркотических средств и их реализацией, осудили на 16 лет лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

По информации Агентства по финансовому мониторингу, он будет отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Агентством по финансовому мониторингу совместно с Комитетом национальной безопасности в Нур-Султане и Алматы была проведена спецоперация по предотвращению деятельности лиц, поставлявших и распространявших наркотические средства на территории Казахстана.

Они были задержаны в момент получения очередной международной посылки, упакованной в корма для домашних животных. Общий вес наркотиков составил более 7 килограмм марихуаны и мефедрона. Агентство по финансовому мониторингу

По решению суда изъятые наркотические вещества уничтожены.

29 июля ликвидировали наркоканал во время спецоперации в Нур-Султане.