Токаев встретился с членом Национального курултая Аубакировым

Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с "Халық қаһарманы", членом Национального курултая Токтаром Аубакировым, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения Акорды, космонавт представил главе государства свои предложения по решению социальных вопросов, в том числе в сфере развития науки.

На встрече Токтар Аубакиров поддержал инициативы, обнародованные в Послании президента народу Казахстана, и высказал свои предложения по реализации реформ в стране, – говорится в сообщении.

Фото: akorda.kz

1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана. Основная часть Послания была посвящена социально-экономическому развитию страны.