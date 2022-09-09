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Токаев встретился с членом Национального курултая Аубакировым

Токаев встретился с членом Национального курултая Аубакировым Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с "Халық қаһарманы", членом Национального курултая Токтаром Аубакировым, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения Акорды, космонавт представил главе государства свои предложения по решению социальных вопросов, в том числе в сфере развития науки.

На встрече Токтар Аубакиров поддержал инициативы, обнародованные в Послании президента народу Казахстана, и высказал свои предложения по реализации реформ в стране, – говорится в сообщении.

Токаев встретился с членом Национального курултая Аубакировым

Фото: akorda.kz

1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана. Основная часть Послания была посвящена социально-экономическому развитию страны.

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Послание Токаева-2022 Аубакиров Токтар Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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