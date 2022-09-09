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В Алматы запустят новый автобусный маршрут

В Алматы запустят новый маршрут Фото: Zakon.kz
В Транспортном холдинге Алматы заявили об открытии нового автобусного маршрута. В связи с этим изменятся схемы движения двух маршрутов, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в транспортном холдинге, новый магистральный автобусный маршрут №100 запускается с 12 сентября.

Он будет курсировать от мкр. Асыл Арман по Ташкентскому тракту – пр. Райымбека – ул. Жетысу – ул. Татибекова – ул. Халиуллина – ул. Есиль – Талгарский тракт – ул. Бухтарминская до мкр. Орынтай, где будет разворачиваться и ехать в обратном направлении.

В Алматы запустят новый маршрут

Фото: Транспортный холдинг Алматы

В связи с запуском нового маршрута изменятся схемы движения маршрутов №23 и №78.

Маршрут №23 будет курсировать от пос. Кыргаулды по пр. Суюнбая – Ташкентский тракт – пр. Райымбека до ж/д вокзала Алматы-2.

Как автобус будет ехать в обратном направлении, указано на схеме:

В Алматы запустят новый маршрут

Фото: Транспортный холдинг Алматы

Маршрут №78 при движении по Ташкентскому тракту будет заворачивать на пр. Алатау – пр. Абая до станции "Бауыржан Момышулы", где будет разворачиваться и двигаться в обратном направлении.

В Алматы запустят новый маршрут

Фото: Транспортный холдинг Алматы

Также из-за ремонта в мкр. Нур Алатау с 10 сентября временно поменяется схема движения маршрута №30:

  • в южном направлении – ул. Жарокова – ул. Исиналиева – разворот на ул. Алматинская – контрольная точка ул. Алматинская;

  • в северном направлении – начало движения с контрольной точки ул. Алматинская.

25 августа сообщалось, что в Алматы изменят схемы движения трех автобусных маршрутов – №132, №2 и №48.

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