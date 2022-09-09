Исповедь боевика: как начать жизнь с чистого листа

Бывший член международной террористической организации Павел Г. отбывает наказание в колонии строгого режима. За последние 9 лет своей жизни он прошел путь от верующего фанатика до террориста, рассказали в информационно-пропагандистском реабилитационном центре “Акниет”, сообщает Zakon.kz.

Павел принял ислам в 2010 году, будучи студентом. В тот момент он не сомневался, что встал на хороший, праведный путь, но так получилось, что попал под влияние приверженцев радикальной идеологии и в конечном счете оказался на скамье подсудимых. Сейчас он отбывает срок в колонии строгого режима.

– Как такового джамагата у нас не было, – рассказывает Павел. – В микрорайоне, где я проживал, была мечеть, но она была неофициальная. Также я слушал по интернету Саида Бурятского (салафитский проповедник. – Прим. ред.), и это в какой-то мере повлияло на мою склонность к радикализму.

В 2011 году Павел уехал в Египет для того, чтобы более глубоко изучать религию, но в официальное учебное заведение поступить не смог. В Казахстан возвращаться не стал, остался там и примкнул к джамагату Шамиля и Арсена Измайловых (идеологи такфиризма, члены ИГИЛ. – Прим. ред.), осуществлявших идеологическую обработку боевиков. От них получил указание выехать в Афганистан на “священную войну”, но на деле это оказалось участием в боевых действиях на стороне международных террористических организаций.

– Братья Измайловы придерживаются идеологии такфиризма, – отметил теолог информационно-пропагандистского реабилитационного центра (ИПРЦ) “Акниет” Рустам Садуев. – Крайне радикальные взгляды они реализовали именно в Сирии в начале 2000-х годов. Шамиль Измайлов (он же Абу Ханиф) начал распространять в городе Александрии в Египте идеологию такфиризма. Там был известный так называемый александрийский джамагат. Абу Ханиф был одним из основных идеологов ИГИЛ (запрещенная на территории Казахстана международная террористическая организация. – Прим. ред.). Он не брезговал похищениями людей, похищениями детей, расстреливал мирных жителей. Это никак не олицетворяет его с образом истинного мусульманина.

Как рассказал Павел Г., в Вазиристане, куда он попал, террористы рассматривают оказавшихся у них людей как боевую единицу.

Ты просто выполняешь свою работу, ты, можно сказать, как наемник у них. Там и талибы были. Все как на войне. В тебя стреляют, ты в них стреляешь. Очень много раздоров, несправедливости я там видел. Осужденный за участие в международном терроризме Павел Г.

В 2018 году Павел был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. А летом 2020 года его экстрадировали из Афганистана в Казахстан. По словам сотрудников ИПРЦ “Акниет”, свое участие в международной террористической организации он не отрицает, полностью осознает свою ответственность. Уже будучи в колонии, Павел увидел видеоролик, в котором его идейные вдохновители признаются, что все, к чему они призывали, – ложь и обман.

– Откровенно говоря, им нужно было “мясо”, нужна была молодежь, которая поверит им и пойдет за ними, – с горечью рассказывает Павел. – Они приедут туда (в зону боевых действий. – Прим. ред.) и будут за это умирать, воевать. Им нужны были идеологические солдаты, которые пойдут на самоподрывы. Сами они никогда на такое не выезжали.

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Когда Павел узнал всю правду, и теологи ему буквально открыли глаза на истинное положение вещей, он понял, насколько была ложной идеология этих радикальных проповедников, понял, какую большую ошибку совершил в своей жизни, поверив им.

Причину случившегося Павел видит в молодости и присущих ей амбициозности, эмоциональности и безрассудстве. Сегодня, имея поневоле в своем жизненном багаже тяжелое террористическое прошлое, он понимает, что будь у него на тот момент больше религиозных знаний и опыта, он бы не повелся так легко на псевдоучение лжепроповедника. Руководитель представительства ИПРЦ “Акниет” в Петропавловске Жигер Ерденов

Получивший жесткий жизненный урок, Павел хотел бы, чтобы сегодняшняя молодежь не попала в сети приверженцев деструктивных и террористических организаций, не получала знания у сомнительных людей, а, наоборот, пользовалась информацией из достоверных, проверенных и официальных источников.

В такую ситуацию, в какой оказался я, может попасть любой и именно из-за религиозного невежества и отсутствия глубоких знаний. Я очень жалею, что девять лет своей жизни потратил на неправильный путь и сейчас заново учусь на своих ошибках. Осужденный за участие в международном терроризме Павел Г.

По мнению теолога Жигера Ерденова, Павел полностью осознает свою ошибку и пытается исправить ее.

– Он хорошо владеет арабским языком, у него хорошо развито логическое мышление, – отметил специалист. – Мы постоянно работаем с такими осужденными и видим у них перемены в лучшую сторону.

Освобождения Павла ждут жена, трое детей и родители.

Верить в силу Всевышнего Павел не перестает. Только теперь благодаря теологам и имамам, работающим с ним, он знает, что истинная вера – это добро и забота о ближнем, а не "священная война", на которую он потратил девять лет своей жизни, и столько же будет расплачиваться за свою ошибку.

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