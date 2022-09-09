Улицу Саина частично перекроют в Алматы
Фото: Zakon.kz
С 21:00 9 сентября до 6:00 10 сентября будет затруднено движение из-за частичного перекрытия дороги по западной стороне улицы Саина от улицы Шаляпина до проспекта Абая, сообщает Zakon.kz.
Также будет частично перекрыто движение от улицы Шаляпина до улицы Жандосова с 21:00 10 сентября до 6:00 11 сентября.
Кроме того, в связи с дорожными работами по восточной стороне улицы Саина от улицы Улугбека до улицы Абая в северном направлении будет затруднено движение из-за частичного перекрытия дороги с 21:00 10 сентября до 6:00 11 сентября.
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Кроме того, в связи с проведением ремонта дорог по Восточной стороне улицы Саина от улицы Улугбека до улицы Абая в северном направлении будет затруднено движение из-за частичного перекрытия дороги с 12 по 14 сентября в ночное время с 21:00 до 6:00.
Отметим, данные работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее. Управление городской мобильности Алматы
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