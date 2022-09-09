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Президент ждет от крупного бизнеса "инвестиций в человеческий капитал"

Президент ждет от крупного бизнеса "инвестиций в человеческий капитал" – строительство школ и общежитий Фото: .akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями крупного бизнеса, где призвал бизнесменов не оставаться в стороне от решения волнующих общество социальных проблем, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, "не менее важны и инвестиции в человеческий капитал: строительство современных детсадов, комфортных школ, больниц, сильных университетов, развитие туризма".

Мы рассчитываем и на благотворительные акции с вашей стороны. Сейчас в стране остро стоит проблема нехватки школ, студенческих общежитий, спортивных объектов для молодежи. Ваша помощь имела бы большое значение для страны.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

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