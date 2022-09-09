Президент ждет от крупного бизнеса "инвестиций в человеческий капитал"
Фото: .akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями крупного бизнеса, где призвал бизнесменов не оставаться в стороне от решения волнующих общество социальных проблем, сообщает Zakon.kz.
По словам главы государства, "не менее важны и инвестиции в человеческий капитал: строительство современных детсадов, комфортных школ, больниц, сильных университетов, развитие туризма".
Мы рассчитываем и на благотворительные акции с вашей стороны. Сейчас в стране остро стоит проблема нехватки школ, студенческих общежитий, спортивных объектов для молодежи. Ваша помощь имела бы большое значение для страны.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
В завершение глава государства отметил важность продолжения конструктивного диалога между властью и бизнесом.
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