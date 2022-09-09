Президент ждет от крупного бизнеса "инвестиций в человеческий капитал"

Фото: .akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями крупного бизнеса, где призвал бизнесменов не оставаться в стороне от решения волнующих общество социальных проблем, сообщает Zakon.kz.

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