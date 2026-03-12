#Референдум-2026
События

До одного триллиона тенге – президент о ежегодных инвестициях в развитие человеческого капитала

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 15:00 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
О поддержке граждан Казахстана высказался Касым-Жомарт Токаев на ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что постоянно подчеркивает: люди – главное богатство страны.

"Как вы знаете, население Казахстана неизменно растет, и нас уже более 20,5 млн человек. Но суть ведь не в численности населения как таковой, а в качестве человеческого капитала. Казахстан уверенно укрепляет статус социального государства, заботящегося о своих гражданах. В настоящее время более 50% государственного бюджета направляется на социальную сферу. Рост инвестиций в развитие человеческого капитала ежегодно составляет до одного триллиона тенге. Это колоссальные вложения, которые не стоит воспринимать как нечто само собой разумеющееся. Такая масштабная социальная помощь обеспечивается, прежде всего, благодаря упорному труду наших граждан", – указал президент.

В пример он привел поддержку материнства и детства. Во многих развитых странах, в том числе европейских, женщины обязаны вернуться на рабочее место через несколько месяцев после рождения ребенка. А в Казахстане государство оказывает поддержку родителям в виде различных пособий, льгот и трудового отпуска с сохранением рабочего места до трех лет. Родители могут всецело посвятить себя воспитанию детей.

"По моей инициативе реализуется программа "Нацфонд – детям", в рамках которой на специальные счета семи миллионов казахстанцев до 18 лет уже начислено свыше 2,5 млрд долларов", – добавил Токаев.

Он также высказался, что в отличие от многих государств бесплатное образование в Казахстане широко доступно на всех уровнях.

"Этот принцип сохранился неизменным в проекте новой Конституции. Наши дети бесплатно посещают государственные школы. В настоящее время в колледжах за счет бюджета обучаются 150 тысяч студентов. И каждый молодой человек при определенном старании может получить грант на получение высшего образования. Количество выделяемых государством грантов растет с каждым годом", – отметил президент.

Он также указал, что у Казахстана самый высокий показатель среди стран Центральной Азии по продолжительности жизни – она впервые достигла 75,9 года.

На форуме глава государства также обратился к молодежи по поводу предстоящего 15 марта референдума.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
