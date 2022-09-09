В двух микрорайонах Шымкента провели природный газ и качественное электричество

Сегодня, 9 сентября 2022 года, в шымкентском микрорайоне Азат ввели в эксплуатацию систему природного газа. Разделить радость жителей приехал аким города Мурат Айтенов, сообщает Zakon.kz.

Здесь проложено 8,9 км газопровода, работы полностью завершены. В результате 519 абонентов будут обеспечены голубым топливом. В данное время ведется работа по абонементированию со стороны городского филиала АО "КазТрансГаз Аймак".

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Также Мурат Айтенов посетил жилой массив Солтустик саяжай. Здесь провели качественную электросеть.

Принят комплексный план развития Шымкента до 2025 года. Соответственно, поэтапно ведется работа по обеспечению населения питьевой водой, качественной электроэнергией, природным газом и дорогами. Отдаем приоритет обеспечению инфраструктурой периферийных микрорайонов. Так, в жилом массиве Солтустик саяжай в прошлом году была подана питьевая вода, а в этом году запущена электросеть. Сейчас проводят газопровод. Его строительство будет завершено в следующем году. Аким города Шымкента Мурат Айтенов

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

На территории названного жилого массива проживает более 26 тысяч человек. Работы по обеспечению населения электричеством здесь начались в прошлом году. Установлено более 4500 электрических столбов и 70 трансформаторов, задействовано 198 км линий электропередач. Также заработала электрораспределительная станция. Теперь дело за абонементированием.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Отметим, в целях обеспечения населения качественной электроэнергией ведутся строительные работы на 16-ти объектах. В результате проделанной работы показатель качественного электроснабжения в Шымкенте вырастет с 98 до 99%.