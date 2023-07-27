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Как ведется работа по подключению к природному газу в Шымкенте

подключение к газу Фото: пресс-служба акимата города Шымкента
В Шымкенте продолжается работа по подключению к природному газу присоединенных населенных пунктов и новых микрорайонов. В прошлом году были введены в эксплуатацию газотурбинные магистрали в жилых массивах Сәуле и Ақтас, сообщает Zakon.kz.

Благодаря этому, объем голубого топлива, транспортируемого через юг страны, возрос. Поддерживать высокое давление в газовых трубах, чтобы к голубому топливу могли подключаться новые абоненты, позволяет построенная и запущенная автоматическая газо-распределительная станция АГРС-3.

Совсем недавно к голубому топливу подключили микрорайон Асар-2, с населением более трех тысяч человек.

До конца года доступ к природному газу получат еще 28 тыс. шымкентских абонентов.

подключение к газу

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

С газом теперь и жилой массив Солтустик саяжай. Ход работ на строгом контроле акимата. Ответственные лица предупреждены о необходимости выполнять работу качественно и в строго определенные сроки. Ведутся работы и по газификации жилого массива Кайнарбулак. Здесь газификация началась в прошлом году. Руководитель управления энергетики и инфраструктурного развития города Шымкента Максат Ерембеков отметил, что строительные работы будут завершены в 2024 году.

Напомним, что в 2023 году по городу Шымкенту планируется довести показатель обеспечения жителей третьего мегаполиса природным газом до 96%. Завершить газификацию в полном объеме планируется к 2025 году.

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