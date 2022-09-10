Скидки в магазинах Петропавловска привели к дракам и скандалам

Объявленные в супермаркетах Петропавловска акции послужили поводом к покупательскому ажиотажу и сопутствующему ему скандалу. Кадры из магазинов попали в соцсети, сообщает Zakon.kz.

Товары за полцены привели к тому, что горожане атаковали магазины, передает КТК.

Наибольший интерес у покупателей вызвали курятина, майонез, кофе, газировка, соки, колбаса, макароны, стиральный порошок. Мужчины практически дрались за масло.

А вот покупательницы активный интерес проявили к куриной грудке. В одном из магазинов жительницы города едва не раздавили стеклянную витрину с мясом птицы.

Продавцы давали курятину только по 2 килограмма, а растительное масла – по 5 литров на человека.