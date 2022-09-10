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Скидки в магазинах Петропавловска привели к дракам и скандалам

Скидки в магазинах Петропавловска привели к дракам и скандалам Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Объявленные в супермаркетах Петропавловска акции послужили поводом к покупательскому ажиотажу и сопутствующему ему скандалу. Кадры из магазинов попали в соцсети, сообщает Zakon.kz.

Товары за полцены привели к тому, что горожане атаковали магазины, передает КТК.

Наибольший интерес у покупателей вызвали курятина, майонез, кофе, газировка, соки, колбаса, макароны, стиральный порошок. Мужчины практически дрались за масло.

А вот покупательницы активный интерес проявили к куриной грудке. В одном из магазинов жительницы города едва не раздавили стеклянную витрину с мясом птицы.

Продавцы давали курятину только по 2 килограмма, а растительное масла – по 5 литров на человека.

Вот, видите, успел. Ну, вот сок, допустим, пять, это, а я потом коробку взял, мне ниче не сказали. Потом пепси-колы – пять, еще что пять, а яиц две решетки, ну, ограничено. Я думаю: зачем столько этой грудки набирать, чтобы потом она замерзла, что ли? Покупатель Александр Гамбург

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Константин Вноровский
Петропавловск Северо-Казахстанская область
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