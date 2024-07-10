Астанчанку избили в продуктовом магазине

Кадры избиения женщины в продуктовом магазине в Астане попали на видео, сообщает Zakon.kz.

Пострадавшая выложила видео на своей странице в Instagram. По ее словам, 7 июля она пришла в магазин и случайно задела чужого ребенка.

"Отец ребенка начал конфликт со мной, я извинилась. Так как нет цели вредить детям. После этого начался конфликт, он начал оскорблять меня, материть и прочее. С ребенком на руках он меня пару раз толкнул, я, понимая, что он с ребенком, в ответ ничего не сделала. После он ушел и вернулся уже без ребенка, вы все можете увидеть на видео", – написала женщина под видео.

На кадрах видно, как мужчина грубо толкает женщину в спину и наносит удары по лицу.

Это происшествие Zakon.kz прокомментировали в Департаменте полиции Астаны.

"За выражение нецензурной бранью решением суда мужчина подвергнут аресту на 5 суток. По факту умышленного причинения вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы, по результатам будет принято процессуальное решение", – рассказали в ДП.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Алматы наказали мужчину, который избил бывшую жену в подъезде дома.