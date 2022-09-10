Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Губернатор Нью-Йорка ввела режим ЧС из-за вспышки полиомиелита

Губернатор ввела режим ЧС Фото: pixabay
Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила, что в регионе объявлен режим ЧС в связи со вспышкой полиомиелита, сообщает Zakon.kz.

Первый в США с 1979 года случай такого заболевания ранее выявили в Рокленде, передает телеканал CNBC.

В настоящее время вирус был обнаружен в образцах сточных вод из четырех округов столичного района Нью-Йорка, а также в самом городе.

Власти Нью-Йорка начали наблюдение за сточными водами после того, как в июле непривитый взрослый человек заболел полиомиелитом в округе Рокленд и в результате тяжелого течения болезни был парализован. Это стало первым случаем выявления этой болезни в США почти за десятилетие.

Указ дает соответствующим службам необходимые полномочия для оказания помощи региональным властям в борьбе с заболеванием.

В настоящее время вирус сохранился в Пакистане и Афганистане и время от времени попадает оттуда на Запад.

Лекарства против полиомиелита на данный момент не существует, для профилактики заболевания осуществляется вакцинация.

Константин Вноровский
Нью-Йорк США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Необычный "бизнес" организовали в частном секторе Алматы
Необычный "бизнес" организовали в частном секторе Алматы
Спецназ задержал администратора столичного кафе
Спецназ задержал администратора столичного кафе
Как сложится жизнь знаков зодиака в октябре
Как сложится жизнь знаков зодиака в октябре
Знакомство иностранца с казахстанкой в Tinder закончилось преступлением
Знакомство иностранца с казахстанкой в Tinder закончилось преступлением
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления