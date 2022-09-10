Губернатор Нью-Йорка ввела режим ЧС из-за вспышки полиомиелита

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила, что в регионе объявлен режим ЧС в связи со вспышкой полиомиелита, сообщает Zakon.kz.

Первый в США с 1979 года случай такого заболевания ранее выявили в Рокленде, передает телеканал CNBC.

В настоящее время вирус был обнаружен в образцах сточных вод из четырех округов столичного района Нью-Йорка, а также в самом городе.

Власти Нью-Йорка начали наблюдение за сточными водами после того, как в июле непривитый взрослый человек заболел полиомиелитом в округе Рокленд и в результате тяжелого течения болезни был парализован. Это стало первым случаем выявления этой болезни в США почти за десятилетие.

Указ дает соответствующим службам необходимые полномочия для оказания помощи региональным властям в борьбе с заболеванием.

В настоящее время вирус сохранился в Пакистане и Афганистане и время от времени попадает оттуда на Запад.

Лекарства против полиомиелита на данный момент не существует, для профилактики заболевания осуществляется вакцинация.