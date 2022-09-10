Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Вновь проснувшийся вулкан Этна сняли из космоса

кадры активации вулкана сняли из космоса Фото: pixabay
Российский космонавт-испытатель Сергей Корсаков запечатлел уникальные кадры активации сицилийского вулкана Этна с Международной космической станции, сообщает Zakon.kz.

На фото был виден выброс пепла, свидетельствующий об активности вулкана.

Срочные новости с Сицилии: Этна снова проснулась, – отметил в публикации космонавт.

Проснувшийся вулкан Этна сняли с высоты

Фото: Telegram/serg_korsakov

Этна – крупнейший в Европе действующий вулкан, он извергается в последние годы достаточно регулярно – раз в несколько месяцев. Но обычно его активность не приводит к разрушениям.

Вулкан объявлен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2013 году из-за исключительной деятельности и его культурного и научного значения в мире. Считается, что это одна из самых красивых природных достопримечательностей.

Ранее Российский космонавт-испытатель "Роскосмоса", бортинженер МКС Олег Артемьев снял на видео кыргызское высокогорное озеро Иссык-Куль.

Читайте также

В Кызылординской области девочка спасла младшего брата от удушения

Суточный прирост заболевших коронавирусом снизился в Казахстане

Губернатор Нью-Йорка ввела режим ЧС из-за вспышки полиомиелита

Оксана Житникова
Интересное Италия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Необычный "бизнес" организовали в частном секторе Алматы
Необычный "бизнес" организовали в частном секторе Алматы
Спецназ задержал администратора столичного кафе
Спецназ задержал администратора столичного кафе
Как сложится жизнь знаков зодиака в октябре
Как сложится жизнь знаков зодиака в октябре
Знакомство иностранца с казахстанкой в Tinder закончилось преступлением
Знакомство иностранца с казахстанкой в Tinder закончилось преступлением
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления