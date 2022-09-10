Вновь проснувшийся вулкан Этна сняли из космоса

Российский космонавт-испытатель Сергей Корсаков запечатлел уникальные кадры активации сицилийского вулкана Этна с Международной космической станции, сообщает Zakon.kz.

На фото был виден выброс пепла, свидетельствующий об активности вулкана.

Срочные новости с Сицилии: Этна снова проснулась, – отметил в публикации космонавт.

Фото: Telegram/serg_korsakov

Этна – крупнейший в Европе действующий вулкан, он извергается в последние годы достаточно регулярно – раз в несколько месяцев. Но обычно его активность не приводит к разрушениям.

Вулкан объявлен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2013 году из-за исключительной деятельности и его культурного и научного значения в мире. Считается, что это одна из самых красивых природных достопримечательностей.

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