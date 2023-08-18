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Крупнейший в мире действующий вулкан показали из космоса

Крупнейший в мире действующий вулкан показали из космоса Фото: unsplash
Бортинженер Международной космической станции, космонавт-испытатель "Роскосмоса" Олег Артемьев 18 августа 2023 года показал, как выглядит действующий вулкан Мауна-Лоа, сообщает Zakon.kz.

Снимки крупнейшего в мире действующего вулкана, сделанные с борта МКС, космонавт опубликовал в своем Telegram-канале.

Крупнейший в мире действующий вулкан показали из космоса

Фото: Telegram/oleg_mks

"Вулкан Мауна-Лоа – это действующий вулкан, высотой 4169 м на острове Гавайи!" – уточнил Олег Артемьев.

Крупнейший в мире действующий вулкан показали из космоса

Фото: Telegram/oleg_mks

Бортинженер отметил, что вулкан Мауна-Лоа относится к группе мегавулканов, по объему и площади подошвы он занимает второе место на Земле после Массива Таму (потухший подводный щитовидный вулкан в северо-западной части Тихого океана, в 1600 км к востоку от Японии).

Крупнейший в мире действующий вулкан показали из космоса

Фото: Telegram/oleg_mks

"Кстати, на южном склоне у вершины Мауна-Лоа расположена атмосферная обсерватория, измеряющая концентрацию углекислого газа в атмосфере".

Крупнейший в мире действующий вулкан показали из космоса

Фото: Telegram/oleg_mks

Фотографии крупнейшего в мире действующего вулкана вызвали восторг подписчиков Олега Артемьева:

  • "Очень красиво!"
  • "Красиво разливается".
  • "Интересно расположены облака – вокруг вулкана".
  • "Интересные фото! Третье – готовая, очень красивая, картина на стену".

Крупное извержение вулкана Мауна-Лоа состоялось в 1950 году. Тогда лава сошла на 24 км к океану менее чем за три часа. Менее сильные извержения происходили практически каждое десятилетие до начала 1980-х годов.

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Извержение вулкана Мауна-Лоа, который долго считали спящим, началось на Гавайях в конце ноября 2022 года. Тогда в гавайском Центре наблюдения за вулканами сообщили, что лава пока не вышла за пределы вершины и не угрожает населенным пунктам, расположенным на склонах.

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