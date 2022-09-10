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В Алматы перекроют движение на нескольких участках улиц

частичное перекрытие движения в Алматы Фото: pixabay
В Алматы в выходные дни перекроют движение на нескольких участках улиц в центре города из-за спортивного мероприятия, сообщает Zakon.kz.

Частично перекроют движение на следующих участках улиц:

  • в северном направлении по ул. Достык от ул. Сатпаева до пр. Абая;

  • в южном направлении по ул. Достык от пр. Абая до ул. Сатпаева;

  • в западном направлении по ул. Сатпаева – от пр. Достык до ул. Валиханова.

Как добавили в Управлении жилищной политики города Алматы, временное перекрытие движения будет действовать с 22:30 9 сентября до 03:00 12 сентября.

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Оксана Житникова
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