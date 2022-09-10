В Алматы перекроют движение на нескольких участках улиц
Фото: pixabay
В Алматы в выходные дни перекроют движение на нескольких участках улиц в центре города из-за спортивного мероприятия, сообщает Zakon.kz.
Частично перекроют движение на следующих участках улиц:
в северном направлении по ул. Достык – от ул. Сатпаева до пр. Абая;
в южном направлении по ул. Достык – от пр. Абая до ул. Сатпаева;
в западном направлении по ул. Сатпаева – от пр. Достык до ул. Валиханова.
Как добавили в Управлении жилищной политики города Алматы, временное перекрытие движения будет действовать с 22:30 9 сентября до 03:00 12 сентября.
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