В Алматы перекроют несколько участков улицы Майлина

Жителей и гостей Алматы предупредили о ремонте на улице Майлина. Из-за этого для движения транспорта перекроют несколько участков дороги, сообщает Zakon.kz.

Временные ограничения в связи с проведением среднего ремонта будут вводить в два этапа. Первый начнется уже сегодня:

с 23:00 19 июля до 06:00 20 июля движение будет перекрыто от улицы Бухтарминская в сторону кольца ВАЗ;

движение будет перекрыто от улицы Бухтарминская в сторону кольца ВАЗ; с 23:00 20 июля до 06:00 21 июля движение будут перекрыто от кольца ВАЗ до улицы Бухтарминская.

"На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации", – сообщили в акимате города.

Фото: акимат Алматы

Участников дорожного движения попросили заранее планировать свой маршрут.

Ранее жителей и гостей Алматы предупредили о закрытии движения на улице Желтоксан. В выходные там будут проводить работы, связанные с BRT.