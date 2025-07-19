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Общество

В Алматы перекроют несколько участков улицы Майлина

Ремонт дорог, ремонт дороги, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2025 14:12 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Жителей и гостей Алматы предупредили о ремонте на улице Майлина. Из-за этого для движения транспорта перекроют несколько участков дороги, сообщает Zakon.kz.

Временные ограничения в связи с проведением среднего ремонта будут вводить в два этапа. Первый начнется уже сегодня:

  • с 23:00 19 июля до 06:00 20 июля движение будет перекрыто от улицы Бухтарминская в сторону кольца ВАЗ;
  • с 23:00 20 июля до 06:00 21 июля движение будут перекрыто от кольца ВАЗ до улицы Бухтарминская.
"На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации", – сообщили в акимате города.

Фото: акимат Алматы

Участников дорожного движения попросили заранее планировать свой маршрут.

Ранее жителей и гостей Алматы предупредили о закрытии движения на улице Желтоксан. В выходные там будут проводить работы, связанные с BRT.

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Андрей Дюсупов
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