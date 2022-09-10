Токаев посмертно наградил пожарного, который погиб в Абайской области
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении его и еще двух пожарных области Абай государственными наградами.
Орденом "Айбын" III степени наградили:
водителя-сотрудника пожарной части №14 ДЧС области Абай Айдоса Тогызбаева (посмертно);
командира отделения пожарной части №14 ДЧС области Абай Амангельды Турлыбекова.
Медалью "Ерлігі үшін":
пожарного пожарной части №14 ДЧС области Абай Нұрлана Сәлімжана.
Айдос Тогызбаев скончался из-за ожогов, несовместимых с жизнью.
7 сентября пожарный расчет выехал на тушение сухой травы в Жарминском районе. Пожарную автоцистерну заправляли от водовоза Бакырчикского горнодобывающего предприятия. Из-за изменения направления ветра огонь пошел в сторону пожарной автоцистерны.
Командир отделения пожарного поста Амангелды Турлыбеков, водитель-сотрудник пожарного поста Айдос Тогузбаев, пожарный-спасатель Нурлан Салимжан получили ожоги различной степени и были госпитализированы.
Айдосу было 36 лет. В органах гражданской защиты он служил с 2019 года. У него остались жена и пятеро детей.