Токаев посмертно наградил пожарного, который погиб в Абайской области

Водитель пожарной части Айдос Тогызбаев скончался из-за полученных ожогов. Ему было 36 лет, в органах гражданской защиты Айдос служил с 2019 года, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении его и еще двух пожарных области Абай государственными наградами.

Орденом "Айбын" III степени наградили:

водителя-сотрудника пожарной части №14 ДЧС области Абай Айдоса Тогызбаева (посмертно);

командира отделения пожарной части №14 ДЧС области Абай Амангельды Турлыбекова.

Медалью "Ерлігі үшін":

пожарного пожарной части №14 ДЧС области Абай Нұрлана Сәлімжана.

Айдос Тогызбаев скончался из-за ожогов, несовместимых с жизнью.

7 сентября пожарный расчет выехал на тушение сухой травы в Жарминском районе. Пожарную автоцистерну заправляли от водовоза Бакырчикского горнодобывающего предприятия. Из-за изменения направления ветра огонь пошел в сторону пожарной автоцистерны.

Командир отделения пожарного поста Амангелды Турлыбеков, водитель-сотрудник пожарного поста Айдос Тогузбаев, пожарный-спасатель Нурлан Салимжан получили ожоги различной степени и были госпитализированы.

Айдосу было 36 лет. В органах гражданской защиты он служил с 2019 года. У него остались жена и пятеро детей.