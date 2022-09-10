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Жители Костанайской области трогательно попрощались с пожарными

тушение природных пожаров в Костанайской области Фото: МЧС РК
Женщина сняла на видео пожарные машины, покидающие Аулиекольский район области, обращаясь со слезами к спасателям и благодаря их в молитве, сообщает Zakon.kz.

Пожарные, рискуя своими жизнями, несколько дней боролись с крупными лесными пожарами в Костанайской области.

Вот эти пожарные машины. Счастливого пути, доедьте благополучно! Вот, они уезжают. Пусть Аллах исполнит ваши желания! Благополучно вернитесь домой. Большое вам спасибо! Благодарим! Пусть Аллах будет доволен вами. Кто-то ведь чей-то сын, чей-то брат. Счастливого пути! – обращается со слезами в голосе жительница области к проезжающим мимо нее пожарным.

Сегодня стало известно о ликвидации всех очагов возгорания в Аулиекольском районе. Пожар потушили, и спасательные подразделения возвращаются в пункт постоянной дислокации.

Первые очаги возгорания появились днем 2 сентября на территориях Басаманского и Семиозерного управлений лесного хозяйства Аулиекольского района. Общая площадь с момента возникновения пожара составила 43 тыс. га.

Огонь повредил и сжег более 90 домов в двух населенных пунктах.

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