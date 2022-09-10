Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Крупный лесной пожар потушили в Аулиекольском районе

Пожар в Аулиекольском районе Костанайской области ликвидировали Фото: Zakon.kz
73 человека и 21 единица техники остаются на месте. Оперативный штаб ДЧС Костанайской области закончил свою работу, сообщает Zakon.kz.

10 сентября в 10:00 пожарные Костанайской области сообщили о ликвидации огня в Аулиекольском районе. Там горел лесной массив. О локализации огня стало известно 7 сентября.

Общая площадь с момента возникновения пожара составляет 43 тыс. га. Огонь уничтожил и повредил 91 жилой дом в двух населенных пунктах.

Эвакуированные жители вернулись в свои дома, некоторые остались у родственников. Всего с начала пожара эвакуировали 2091 человека.

Пожар начался 2 сентября на территории Басаманского и Семиозерного управлений лесного хозяйства. На следующий день, 3 сентября, из-за пожара эвакуировали несколько сел в Аулиекольском районе.

4 сентября глава МЧС РК Юрий Ильин сообщил, что площадь пожаров превысила 43 тыс. га.

5 сентября Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область. Глава государства с вертолета осмотрел территорию пожара, призвал извлечь уроки на фоне ЧП в Костанайской области. Также президент пообещал наградить спасателей и встретился с пострадавшими. Кроме того, глава государства призвал серьезно укрепить МЧС как институт, а также заявил волонтерам, что гордится ими.

Читайте также

В Нур-Султане проходит ярмарка сельхозпродукции Кызылординской области

Жители Костанайской области трогательно попрощались с пожарными

Казахстан ведет переговоры с 51 зарубежной компанией для локализации производства

Данияр Кунафин
Костанайская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Необычный "бизнес" организовали в частном секторе Алматы
Необычный "бизнес" организовали в частном секторе Алматы
Токаев прокомментировал сахарный кризис в Казахстане
Токаев прокомментировал сахарный кризис в Казахстане
курсы валют на 10 и 11 сентября
Курсы валют на 10 и 11 сентября
Знакомство иностранца с казахстанкой в Tinder закончилось преступлением
Знакомство иностранца с казахстанкой в Tinder закончилось преступлением
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления