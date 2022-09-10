Все лучшее – детям: в Алматы прошел городской фестиваль JAS FEST

Сегодня, 10 сентября, в парке им. М. Ганди 150 городских бесплатных досуговых центров презентовали свои программы для молодежи. Мамы и папы смогли выбрать кружки для маленьких алматинцев, а корреспондент Zakon.kz выяснил у ребят, какие увлечения сейчас наиболее популярны.

Городской молодежный фестиваль JAS FEST прошел в рамках Года детей в Казахстане. Семейно-культурное мероприятие в Алматы сегодня посетило около 3500 человек, более тысячи детей и подростков смогли записаться на секции.

Мы надеемся, что список наставников будет пополняться и все больше детей получат себе наставников из числа молодежи, на которых можно равняться. До конца года планируется, что у каждого досугового центра будет свой наставник. Главная идея проведения этого фестиваля заключается в том, чтобы каждый ребенок и его родители смогли увидеть и выбрать для себя подходящую секцию или кружок в своем районе. Директор Государственного фонда развития молодежной политики города Алматы Азиз Кажденбек

В этом году у досуговых центров появились свои наставники, среди которых режиссер, продюсер, актер Еламан Есентаев, вице-мисс Казахстан Карлыгаш Сексенкызы, паралимпиец, депутат маслихата Серик Есматов, актер, основатель танцевальной студии FunkyDance Марат Ягфаров, депутаты маслихата Асия Аканова и Диана Ерлан, мобилограф, тревел-блогер Адлет Рахметолла, директор алматинского филиала "Жайдарман" (КВН) Ондасын Кулымбетов и др.

Фото: Zakon.kz

Все центры сегодня продемонстрировали свою деятельность, дети показали свои таланты в вокальном и танцевальном творчестве, а также спортивные умения в различных видах спорта: настольный теннис, дзюдо, греко-римская борьба и не только.

Фото: Zakon.kz

Я занимаюсь профессионально танцами в обучающем центре "Эдельвейс" почти восемь лет, сейчас мне уже 14. Удобно, что центр находится при школе, в которой я учусь. Нам преподают исключительно танцевальное направление – танцы народов мира. По окончании обучения в центре я могу в дальнейшем посвятить себя этой профессии, так как тут выдается сертификат, позволяющий официально устроиться либо педагогом, либо работать в танцевальных коллективах. Я сама собираюсь после школы поступить в хореографическое училище, поэтому для меня занятие в нашем центре – это отличная подготовка. Мы с ребятами, нас в группе 25 человек, всегда выступаем на подобных городских мероприятиях, и нам очень нравится. Ученица центра "Эдельвейс" Элина Анисимова

Практически всю программу фестиваля разработали и подготовили сами подростки, воспитанники молодежных клубов Алматы при поддержке городского акимата. Помимо ярких выступлений, на мероприятии проходили развивающие мастер-классы, спортивные состязания и конкурсы.

Наша ярмарка ориентирована на то, чтобы каждый желающий ребенок, подросток мог выбрать для себя досуговый центр, исходя из личных интересов. Это делается просто, заполняется заявка и все – ваш ребенок будет посещать занятия, и вы как родители будете за него спокойны, потому что дети тут находятся под контролем педагогов. Такие центры позволяют нашим детям не просто приобрести навыки в будущей профессии, но и уберечь подростков, старшеклассников от негативного влияния улицы, социума. Я хочу подчеркнуть, что досуговые центры – это не только работа акимата, не только работа фонда государственной молодежной политики, но и самое главное, что это деятельность, в которую должно вовлекаться все общество. Руководитель Управления молодежной политики Алматы Каиржан Мендигалиев

Досуговые центры – это клубы по интересам, где в свободное от учебы или работы время молодежь Алматы может заниматься творчеством, спортом и саморазвитием. Такие организации сейчас работают в каждом районе и доступны всем желающим.

Фото: Zakon.kz

Чиновники уверены, что подобные центры помогают в профилактике правонарушений, борьбе с наркоманией, табакокурением и другими социально неблагоприятными явлениями.