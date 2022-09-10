Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Все лучшее – детям: в Алматы прошел городской фестиваль JAS FEST

Городской молодежный фестиваль JAS FEST прошел в рамках Года детей в Казахстане Фото: Zakon.kz
Сегодня, 10 сентября, в парке им. М. Ганди 150 городских бесплатных досуговых центров презентовали свои программы для молодежи. Мамы и папы смогли выбрать кружки для маленьких алматинцев, а корреспондент Zakon.kz выяснил у ребят, какие увлечения сейчас наиболее популярны.

Городской молодежный фестиваль JAS FEST прошел в рамках Года детей в Казахстане. Семейно-культурное мероприятие в Алматы сегодня посетило около 3500 человек, более тысячи детей и подростков смогли записаться на секции.

Мы надеемся, что список наставников будет пополняться и все больше детей получат себе наставников из числа молодежи, на которых можно равняться. До конца года планируется, что у каждого досугового центра будет свой наставник. Главная идея проведения этого фестиваля заключается в том, чтобы каждый ребенок и его родители смогли увидеть и выбрать для себя подходящую секцию или кружок в своем районе.Директор Государственного фонда развития молодежной политики города Алматы Азиз Кажденбек

В этом году у досуговых центров появились свои наставники, среди которых режиссер, продюсер, актер Еламан Есентаев, вице-мисс Казахстан Карлыгаш Сексенкызы, паралимпиец, депутат маслихата Серик Есматов, актер, основатель танцевальной студии FunkyDance Марат Ягфаров, депутаты маслихата Асия Аканова и Диана Ерлан, мобилограф, тревел-блогер Адлет Рахметолла, директор алматинского филиала "Жайдарман" (КВН) Ондасын Кулымбетов и др.

Городской молодежный фестиваль JAS FEST прошел в рамках Года детей в Казахстане

Фото: Zakon.kz

Все центры сегодня продемонстрировали свою деятельность, дети показали свои таланты в вокальном и танцевальном творчестве, а также спортивные умения в различных видах спорта: настольный теннис, дзюдо, греко-римская борьба и не только.

Городской молодежный фестиваль JAS FEST прошел в рамках Года детей в Казахстане

Фото: Zakon.kz

Я занимаюсь профессионально танцами в обучающем центре "Эдельвейс" почти восемь лет, сейчас мне уже 14. Удобно, что центр находится при школе, в которой я учусь. Нам преподают исключительно танцевальное направление – танцы народов мира. По окончании обучения в центре я могу в дальнейшем посвятить себя этой профессии, так как тут выдается сертификат, позволяющий официально устроиться либо педагогом, либо работать в танцевальных коллективах. Я сама собираюсь после школы поступить в хореографическое училище, поэтому для меня занятие в нашем центре – это отличная подготовка. Мы с ребятами, нас в группе 25 человек, всегда выступаем на подобных городских мероприятиях, и нам очень нравится. Ученица центра "Эдельвейс" Элина Анисимова

Практически всю программу фестиваля разработали и подготовили сами подростки, воспитанники молодежных клубов Алматы при поддержке городского акимата. Помимо ярких выступлений, на мероприятии проходили развивающие мастер-классы, спортивные состязания и конкурсы.

Наша ярмарка ориентирована на то, чтобы каждый желающий ребенок, подросток мог выбрать для себя досуговый центр, исходя из личных интересов. Это делается просто, заполняется заявка и все – ваш ребенок будет посещать занятия, и вы как родители будете за него спокойны, потому что дети тут находятся под контролем педагогов. Такие центры позволяют нашим детям не просто приобрести навыки в будущей профессии, но и уберечь подростков, старшеклассников от негативного влияния улицы, социума. Я хочу подчеркнуть, что досуговые центры – это не только работа акимата, не только работа фонда государственной молодежной политики, но и самое главное, что это деятельность, в которую должно вовлекаться все общество. Руководитель Управления молодежной политики Алматы Каиржан Мендигалиев

Досуговые центры – это клубы по интересам, где в свободное от учебы или работы время молодежь Алматы может заниматься творчеством, спортом и саморазвитием. Такие организации сейчас работают в каждом районе и доступны всем желающим.

Городской молодежный фестиваль JAS FEST прошел в рамках Года детей в Казахстане

Фото: Zakon.kz

Чиновники уверены, что подобные центры помогают в профилактике правонарушений, борьбе с наркоманией, табакокурением и другими социально неблагоприятными явлениями.

Наш танцевальный центр существует с 2017 года. Я преподаю народные танцы, на обучение приходит около 40 детей начиная с шестилетнего возраста и старше, занятия проходят ежедневно, кроме выходных. Костюмы шьем своими силами, подключаются родители, дети помогают, мы сами эскизы рисуем, вышиваем сами орнаменты. Мои выпускники по окончании нашего центра сами преподают хореографию, кто-то идет в балетное искусство и так далее. За молодежью будущее!Руководитель дворового клуба "Далель" Камиля Ахметова

Читайте также

Американский спутник частично разрушился на орбите

Объявление Карла III королем: Первые в мире кадры церемонии

В Нур-Султане проходит ярмарка сельхозпродукции Кызылординской области

Анастасия Беньяминова
Интересное Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Необычный "бизнес" организовали в частном секторе Алматы
Необычный "бизнес" организовали в частном секторе Алматы
курсы валют на 10 и 11 сентября
Курсы валют на 10 и 11 сентября
Токаев прокомментировал сахарный кризис в Казахстане
Токаев прокомментировал сахарный кризис в Казахстане
Кыргызстан задержание экс-участник КВН
В Кыргызстане задержан экс-участник команды КВН "Азия MIX"
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления