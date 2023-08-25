Около 60 тысяч детей смогут бесплатно посещать кружки и секции в Алматы

До 60 тыс. алматинских детей смогут бесплатно посещать кружки и секции в рамках программы Damu Bala. Об этом рассказал аким Алматы Ерболат Досаев на августовском совещании педагогов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, из местного бюджета на программу Damu bala выделят 16,2 млрд тенге.

"В целом, к концу 2025 года за счет принимаемых мер рост охвата бесплатным дополнительным образованием будет увеличен до 25%. Количество детей, посещающих бесплатные кружки, увеличится до 60 тыс.", – сообщил Ерболат Досаев.

Ранее он рассказал, что с 2026 года государственные школы в городе начнут переводить на односменное обучение.

Также на августовском совещании стало известно, что казахстанские школьники в новом учебном году будут учиться до 25 мая.