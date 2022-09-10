Школьница покончила с собой в Талдыкоргане
Фото: Zakon.kz
14-летняя девочка 9 сентября пришла домой после школы, зашла в сарай и повесилась, сообщает Zakon.kz.
Как информирует пресс-служба Департамента полиции области Жетiсу, школьница была "из вполне благополучной семьи и характеризуется положительно".
В настоящее время по указанному факту городская полиция проводит досудебное расследование, предусмотренное ч. 3 ст. 105 УК РК "Доведение до самоубийства несовершеннолетнего".
Устанавливаются все обстоятельства по делу.
Уголовное дело взято на контроль областным департаментом.
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