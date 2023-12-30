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14-летняя школьница пропала в Талдыкоргане

14-летняя школьница пропала в Талдыкоргане Фото: zakon.kz
В Талдыкоргане приступили к поискам 14-летней девочки, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Талдыкоргана, 28 декабря в полицию от руководства одной из школ поступила информация об исчезновении 14-летней учащейся, которая несколько месяцев не посещает занятия.

Поиском несовершеннолетней занимаются сотрудники Талдыкорганской городской полиции, оперативники розыскного отдела областного департамента и полицейские близ расположенных районов. Выясняются обстоятельства исчезновения школьницы.

"Опрашиваются близкий круг знакомых, родители и родственники. Просматриваются камеры видеонаблюдения, отрабатываются стоянки такси, проводятся другие мероприятия, направленные на скорейший розыск безвести пропавшей", - заявили полицейские.

Ранее 13-летняя Дарья Шандру, пропавшая 8 декабря в Павлодаре, найдена живой и невредимой.

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