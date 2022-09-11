В Жанаозене гвардейцы вынесли из горящего торгового дома женщину

Инцидент произошел 9 сентября около 23:40. 45-летняя хозяйка торгового дома "Алтын дән" уснула на втором этаже здания и не подозревала об опасности, передает Zakon.kz.

В этот день, находясь на маршруте патрулирования, начальник войскового наряда Жамбыл Джаксылыков заметил задымление в здании через дорогу. О происшествии он немедленно доложил дежурному по войсковым нарядам капитану Беку Байбосынову, который оперативно прибыл на место пожара. Совместно с начальником войскового наряда старшим сержантом Дамиром Кунболатовым и 6 патрульными они оцепили район торгового дома и эвакуировали людей из горящего ТД до приезда пожарных расчетов.

В процессе они узнали, что хозяйка заведения все еще находилась в помещении. Бойцы Нацгвардии нашли пострадавшую и вынесли ее на свежий воздух, а затем оказали помощь в тушении пожара.

Мы, военнослужащие Национальной гвардии, всегда готовы прийти на помощь людям в любой ситуации. Обязанность военных – защищать мирных жителей. Как только мы узнали о чрезвычайной ситуации, быстро собрали войсковые наряды, расположенные в близлежащем районе, потушили пожар и оказали помощь жителям. Мы просто выполняли свой гражданский долг, – подчеркнул Байбосынов.

В настоящее время сотрудники пожарной службы устанавливают причину возгорания.