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В Кокшетау пожарные из горящего дома вынесли четыре газовых баллона

В Кокшетау пожарные из горящего дома вынесли четыре газовых баллона , фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 21:05 Фото: ДЧС Акмолинской области
Крупный пожар 23 апреля произошел в частном жилом доме в Кокшетау, сообщает Zakon.kz.

Как проинформировали в ДЧС Акмолинской области, в 19:25 в поселке Застанционный по улице Коктерек произошел пожар кровли четырехквартирного частного дома на площади 180 кв. м.

"Незамедлительно на место вызова выехали 23 спасателя и пять единиц техники ДЧС Акмолинской области. Благодаря слаженным и профессионально грамотным действиям огнеборцев удалось предотвратить распространение огня, вынесены четыре газовых баллона", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар локализован в 20:19, ликвидирован в 20:33. Жертв и пострадавших нет. Сейчас выясняют причину возгорания.

Ранее сообщалось о другом пожаре. В Степногорске потушили крупный пожар на складе с автозапчастями и шинами. 

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