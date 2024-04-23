В Кокшетау пожарные из горящего дома вынесли четыре газовых баллона
Фото: ДЧС Акмолинской области
Крупный пожар 23 апреля произошел в частном жилом доме в Кокшетау, сообщает Zakon.kz.
Как проинформировали в ДЧС Акмолинской области, в 19:25 в поселке Застанционный по улице Коктерек произошел пожар кровли четырехквартирного частного дома на площади 180 кв. м.
"Незамедлительно на место вызова выехали 23 спасателя и пять единиц техники ДЧС Акмолинской области. Благодаря слаженным и профессионально грамотным действиям огнеборцев удалось предотвратить распространение огня, вынесены четыре газовых баллона", – говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар локализован в 20:19, ликвидирован в 20:33. Жертв и пострадавших нет. Сейчас выясняют причину возгорания.
Ранее сообщалось о другом пожаре. В Степногорске потушили крупный пожар на складе с автозапчастями и шинами.
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