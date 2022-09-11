Береговая охрана Греции открыла огонь в море, Турция требует расследования

В последние дни резко обострилась риторика между двумя странами. Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что Греция угрожает Турции системами ПВО С-300 и заплатит "тяжелую цену", если "пойдет дальше", сообщает Zakon.kz.

Береговая охрана Греции заявила, что во время преследования "подозрительного судна" под флагом Коморских островов, вошедшего в греческие территориальные воды, открыла предупредительный огонь в безопасном направлении, сообщает РИА Новости.

Ранее турецкие власти сообщили, что инцидент произошел в международных водах, в 11 милях к юго-западу от турецкого острова Бозджаада. Анкара требует серьезного расследования инцидента.

Капитан судна, получив от экипажа патрульного катера береговой охраны указание остановиться для проведения проверки, не подчинился, двигаясь параллельно турецкому берегу. Последовала погоня, в ходе которой были произведены предупредительные выстрелы в безопасный сектор, однако судно не остановилось, войдя в турецкие территориальные воды и двигаясь в сторону турецкого побережья. береговая охрана Греции

По данным береговой охраны, о произошедшем оперативный центр береговой охраны проинформировал турецкие власти, чтобы они предприняли собственные действия.

Союзники по НАТО Греция и Турция неоднократно оказывались на грани вооруженного конфликта из-за территориальных споров.

Новый виток напряженности начался 23 августа, когда, по данным минобороны Турции, Греция задействовала ЗРК С-300 российского производства для нацеливания на турецкие F-16 во время выполнения миссии НАТО. Греция отрицает это.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал, что Анкара ожидает объективности от НАТО в связи с задействованием Грецией С-300 в преследовании турецких самолетов.

По его словам, Греция игнорирует международное право, добрососедские отношения и дружбу.

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу письма, в которых сообщил об угрозе серьезного конфликта с Турцией в связи с провокационными заявлениями турецких политиков.