Кинолог рассказал о воспитании собаки для жизни в городе

Собака должна хорошо понимать своего хозяина и выполнять его команды, чтобы ей было комфортно среди окружающих людей, а людям было комфортно находиться рядом с ней, сообщает Zakon.kz.

Собаки, в отличие от человека, могут нуждаться в помощи, чтобы адаптироваться к жизни в большом городе, так как здесь много отвлекающих, пугающих или даже опасных для них факторов. Об этом рассказал кинолог Владимир Голубев, сообщает РИА Новости.

Хорошее воспитание нужно любой собаке. Ваш питомец должен быть надежным, спокойным компаньоном, с которым комфортно находиться рядом даже тем, у кого нет животных. Но также не нужно забывать и о комфорте собаки: для этого с раннего детства следует социализировать питомца, обучать различным командам и уделять ему достаточное количество времени. Владимир Голубев

Он отметил, насколько важно как можно раньше приучать собаку к амуниции, так как она помогает питомцу оставаться на улице в безопасности.

Иногда, по словам кинолога, собаководы думают, что намордник или ошейник мешают собаке нормально себя чувствовать на улице, но это ошибочное мнение. Подобранные по размеру и удобные аксессуары не будут беспокоить собаку.

Главное – приучать собаку к амуниции постепенно и настойчиво, а также не забывать о поощрении.

Прежде чем начать приучать питомца к амуниции, он призвал внимательно отнестись к ее выбору. Намордник не должен быть тесным, его размер должен позволять собаке открыть пасть и высунуть язык, ошейник также не должен нигде давить собаке и не мешать движению, уточнил Голубев. Он назвал нормальным, когда питомец сначала может отказываться от ношения амуниции.

Для того, чтобы с собакой можно было спокойно гулять по городу, не боясь, что она запрыгнет на прохожего, пытаясь поздороваться, она должна быть хорошо воспитана.

Питомца следует обучить не пугаться новых мест и скопления людей, а также потренировать его выдержку – собака не должна лаять, лезть к другим питомцам, бегать по незнакомому месту и прыгать на всех от радости. Лучше всего, когда она может спокойно находиться возле своего хозяина, чувствуя себя расслабленно, рассказал кинолог.

Особо важной он назвал команду "ко мне". С ее помощью хозяин всегда сможет отвлечь внимание животного от раздражителя. Благодаря ей можно контролировать любое перемещение собаки и в случае опасной ситуации подзывать животное к себе. При этом правильно обученное животное будет реагировать на эту команду, даже если оно увлечено чем-то другим, пояснил Голубев.

По его словам, еще одна полезная команда – "рядом". Ее пес должен знать для безопасной прогулки и поездок в общественном транспорте. Он посоветовал давать команду и слегка тянуть поводок за собой, а как только животное начинает охотно идти за хозяином, хвалите его.

Как только в доме появилась собака, начинайте с ней заниматься. Залог безопасности вашего питомца – ежедневные занятия. Собака должна четко знать и выполнять команды "Фу!" и "Отдай!". Первая команда поможет предотвратить подъем пищи, а вторая – забрать ее, если вдруг собака все-таки что-то подобрала. Владимир Голубев

По словам Голубева, социализировать собаку нужно с раннего детства, чтобы она могла спокойно жить в ритме города. Для этого он посоветовал расширять горизонты для животного как можно раньше и знакомить его с окружающим миром – шумом от проезжающих машин, прохожими, другими животными.