Кинолог назвал пять пород собак, которых сложно дрессировать

Есть собаки, которые понимают хозяина буквально с полуслова, а есть такие породы, обучение которых даже базовым командам потребует особого подхода, специальных навыков и терпения, сообщает Zakon.kz.

Об этом в интервью РИА "Новости" рассказал кинолог Владимир Голубев.

"Конечно, нет собак, которые совсем не поддаются дрессировке, к каждому питомцу важно найти индивидуальный подход. Но есть породы, которые дрессировать сложнее. Это связано с их природными инстинктами, характером, активностью, образом жизни. Таких питомцев не стоит заводить начинающим собаководам, поскольку обучение требует порой особых знаний и навыков", – сказал Голубев.

Он уточнил, что порода дает лишь первичную информацию, по которой можно оценить характер будущего питомца. Кроме нее на поведение и способность к обучению собаки влияет множество факторов, таких, например, как окружающая среда, ранняя социализация, методы дрессировки и персональные особенности конкретной собаки.

Одной из наиболее сложно поддающихся дрессировке пород собак кинолог назвал независимых и своенравных акита. Они обладают скромностью и чувством собственного достоинства, поэтому хозяином для них может стать уверенный в своих силах человек.

По словам специалиста, акита нуждается в ежедневной дрессировке, включающей активные физические нагрузки и долгие прогулки. Эти собаки очень активны и им больше подходит жизнь в частном доме с большой территорией.

Также к продолжительным прогулкам и совместным тренировкам на улице он посоветовал готовиться тем, кто собирается завести себе басенджи. Их кинолог назвал умными, независимыми и одновременно ласковыми и чуткими питомцами, которые могут испытывать недоверие к посторонним.

Голубев отметил, что дрессировкам будет мешать самостоятельность представителей этой породы, собаки могут отвлекаться и не концентрироваться на командах хозяина.

Афганские борзые, по словам кинолога, также не подойдут тем, кто лишен специальных знаний и опыта дрессуры. У этой породы сильно выражены рабочие качества, им также необходимы длительные прогулки с активной физической нагрузкой.

Следующей особенной породой, которую назвал кинолог, стал тибетский мастиф.

"Это прирожденный охранник. Он преданный защитник, готовый до последнего защищать территорию и хозяина. Его габариты, характер, выраженные охранные качества диктуют хозяину свои условия. Воспитание этих собак требует особых навыков и знаний. Лучше, если дрессировкой мастифа будет заниматься опытный кинолог, который сможет также передать азы управления этой собакой хозяину. Питомцам нужно повышенное внимание и ежедневные тренировки", – рассказал Голубев.

Кроме того, большого внимания со стороны собаковода потребуют активные сибирские хаски. Они славятся своими превосходными рабочими качествами, поэтому если не уделять должное время продолжительным прогулкам и активным тренировкам, собака может начать не только устраивать погромы в доме, но и демонстрировать хозяину нежелательное поведение и вредные привычки.

Ранее стало известно, что реестр породистых собак пополнился еще одной овчаркой.