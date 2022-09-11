Президент Германии предупредил, что в стране вырастет число бездомных

В Германии может вырасти число бездомных граждан по причине роста цен, считает президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает Zakon.kz.

Об этом он заявил, выступая в своей резиденции – во дворце Бельвю по случаю дня открытых дверей для людей без определенного места жительства, пишет сайт президента Германии.

Властям Германии необходимо принять меры предосторожности, чтобы жители страны не потеряли свои дома, так как кризисы и конфликт в Украине могут привести к тому, что люди начнут испытывать проблемы с нехваткой жилья, подчеркнул Штайнмайер.

По оценкам, более 300 тысяч человек в Германии живут без собственного дома, что примерно соответствует населению такого крупного города, как Мюнстер или Карлсруэ. Почти 180 тысяч женщин и мужчин живут в приютах для бездомных, а около 45 тысяч бездомных постоянно ночуют на улице. Более 300 тысяч – это слишком много! И мы должны сказать совершенно четко: в ближайшие месяцы это число грозит еще больше увеличиться. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер

Таким образом, как заметил глава германского государства, власти страны должны принять меры предосторожности, чтобы люди не потеряли свои дома и не стали бездомными.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

Ранее федеральная полиция ФРГ зафиксировала стремительный рост числа прибывающих в страну нелегальных мигрантов.