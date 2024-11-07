Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Президент Германии отправил в отставку трех министров

Президент Германии отправил в отставку трех министров, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 01:19 Фото: pixabay
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отправил в отставку трех министров из партии свободных демократов (СвДП), сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Die Welt, Штайнмайер говорил о непримиримых разногласиях, которые привели к распаду "светофорной" коалиции, и похвалил уходящих министров за предложение изменений в своих ведомствах.


"Во дворце Бельвю федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер вручил свидетельства об увольнении бывшему министру финансов Кристиану Линднеру, бывшему министру юстиции Марко Бушманну и бывшему министру образования Беттину Штарк-Ватцингеру", – говорится в публикации.

Новым министром юстиции президент Германии назначил Фолькера Виссинга, а бывший советник канцлера Германии Олафа Шольца Йорг Кукис стал новым министром финансов.

Ранее почти три тысячи чиновников отправили в отставку в Узбекистане.

Читайте также

Полиция
Американка получит 300 тыс. долларов по мировому соглашению с полицией
миллиардер
Илон Маск жестко высмеял Олафа Шольца
президент России
Путин поздравил Трампа с победой на выборах и высказался по украинскому кризису
Елена Беляева
Германия 2024 год Увольнение Кадровые перестановки
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мобильная связь, мобильный интернет, сотовая связь, телефон в руках, социальные сети, звонки
Казахстанцам приходят уведомления об аресте имущества
Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, базовая ставка, проценты, Казахстан
Нацбанк выступил с важным обращением из-за перехода на международный стандарт платежей
Димаш Кудайберген произвел фурор, выступив на ужине в Елисейском дворце
Димаш Кудайберген произвел фурор, выступив на ужине в Елисейском дворце
В Алматы для пробивки улицы Муканова принудительно изымут земельные участки и недвижимость
В Алматы для пробивки улицы Муканова принудительно изымут земельные участки и недвижимость
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: