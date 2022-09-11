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В 273 км от Алматы произошло землетрясение

В 273 км от Алматы произошло землетрясение Фото: unsplash
Землетрясение произошло в 273 километрах от Алматы, сообщает Zakon.kz.

11 сентября в 17:42 по времени Нур-Султана сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" зафиксировала землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 273 км на северо-восток от города Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 8.9.

Магнитуда MPV 4.1.

Координаты эпицентра 44.32° с.ш. 79.93° в.д.

Глубина 25 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

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