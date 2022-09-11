В 273 км от Алматы произошло землетрясение

Землетрясение произошло в 273 километрах от Алматы, сообщает Zakon.kz.

11 сентября в 17:42 по времени Нур-Султана сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" зафиксировала землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 273 км на северо-восток от города Алматы на территории Казахстана.