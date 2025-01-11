Землетрясение произошло в 76 км от Алматы

В 76 километрах на северо-восток от Алматы зафиксировали землетрясение, сообщает Zakon.kz.

По данным Сети сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК, подземные толчки зарегистрировали 11 января 2025 года в 16:15 по времени Астаны.

"Очаг землетрясения располагался на территории Казахстана в 76 км на северо-восток от Алматы. Координаты эпицентра: 43.59 градуса северной широты, 77.80 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=3.8. Энергетический класс K=8.8. Без ощутимости".

Ранее сообщалось, что мировые эксперты повысили уровень глобальной сейсмической активности до очень высокого. За последние два дня в нескольких странах произошло большое число землетрясений магнитудой до 5.8.