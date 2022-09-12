Крупный проспект перекроют из-за ремонта в Алматы

Фото: Zakon.kz

В Алматы часть проспекта Райымбека будет временно перекрыта из-за ремонтных работ. Об этом Zakon.kz сообщили в Управлении городской мобильности города.

Согласно данным ведомства, эти работы предусмотрены планом на 2022 год. В связи с производством дорожно-строительных работ с 12 по 21 сентября в ночное время с 22:00 до 06:00 движение по проспекту Райымбека от проспекта Назарбаева до улицы Торетай будет полностью перекрыто. Пресс-служба Управления городской мобильности Алматы В управлении попросили жителей города корректировать свой маршрут заранее. В выходные дни, 10-11 сентября, были перекрыты несколько участков улиц в центре города из-за спортивного мероприятия. Читайте также Астрологи назвали Топ-5 идеальных мужей по знаку зодиака Менее 100 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки Соглашение об упрощенном визовом режиме ЕС и РФ перестало действовать

Следите за новостями zakon.kz в: