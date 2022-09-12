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Крупный проспект перекроют из-за ремонта в Алматы

перекрытие проспект Алматы движение Фото: Zakon.kz
В Алматы часть проспекта Райымбека будет временно перекрыта из-за ремонтных работ. Об этом Zakon.kz сообщили в Управлении городской мобильности города.

Согласно данным ведомства, эти работы предусмотрены планом на 2022 год.

В связи с производством дорожно-строительных работ с 12 по 21 сентября в ночное время с 22:00 до 06:00 движение по проспекту Райымбека от проспекта Назарбаева до улицы Торетай будет полностью перекрыто. Пресс-служба Управления городской мобильности Алматы

В управлении попросили жителей города корректировать свой маршрут заранее.

В выходные дни, 10-11 сентября, были перекрыты несколько участков улиц в центре города из-за спортивного мероприятия.

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Анастасия Московчук
Алматы
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