Водитель и лошадь погибли в ДТП на трассе в ВКО

Фото: пресс-служба ДП ВКО

Ночью 11 сентября на 18-м километре трассы Усть-Каменогорск – Алматы в районе села Айыртау произошло дорожно-транспортное происшествие. На месте погибли водитель и лошадь, сообщает Zakon.kz.

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