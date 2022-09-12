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Водитель и лошадь погибли в ДТП на трассе в ВКО

водитель и лошадь погибли в ДТП Фото: пресс-служба ДП ВКО
Ночью 11 сентября на 18-м километре трассы Усть-Каменогорск – Алматы в районе села Айыртау произошло дорожно-транспортное происшествие. На месте погибли водитель и лошадь, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе областного ДП заявляют, что 42-летний водитель Lada Granta наехал на лошадь.

Водитель скончался на месте. Его пассажир 1954 года рождения госпитализирован. Начато досудебное расследование по ст. 345, ч. 3 УК РК "Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека".Пресс-служба ДП ВКО

водитель и лошадь погибли в ДТП

Фото: пресс-служба ДП ВКО

В настоящее время, по уточнению ведомства, проводится досудебное расследование. Кроме того, назначен ряд судебных экспертиз.

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