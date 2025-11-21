#АЭС в Казахстане
Происшествия

От машины ничего не осталось: смертельное ДТП произошло на трассе Алматы – Усть-Каменогорск

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 11:24 Фото: Zakon.kz
В Алматинской области на 94-м километре автодороги Алматы – Усть-Каменогорск произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в котором погибли два человека, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) области сообщили, что, по предварительным данным, водитель автомобиля Changan, не справившись с управлением, столкнулся с прицепом грузового автомобиля, двигавшегося в попутном направлении, после чего машина по инерции ударилась о колесоотбойник. Следом автомобиль Toyota Estima столкнулся с Changan, а затем по инерции столкнулся с припаркованным на обочине прицепом.

Кроме того, после удара двигатель Changan отбросило на встречную полосу, в автомобиль Ford Focus.

В результате ДТП двое пассажиров Changan скончались на месте. Его водитель и водитель Toyota Estima с различными травмами были госпитализированы.

"В настоящее время проводится всестороннее, полное и объективное расследование всех обстоятельств произошедшего", – сообщили в ДП.

18 ноября сообщалось, что на трассе Алматы – Усть-Каменогорск легковушка на полном ходу врезалась в автомашину дорожно-ремонтной службы.

