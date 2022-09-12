Астрологи назвали Топ-5 идеальных мужей по знаку зодиака

Эксперты по звездам считают, что перед свадьбой не мешало бы узнать у своей второй половинки, под каким созвездием он родился. Это нужно для того, чтобы понять, каким мужем будет ваш возлюбленный, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал FTimes.ru, в Топ-5 идеальных мужей вошли представители таких знаков зодиака, как Дева, Козерог, Лев, Весы и Рак.

Дева

Рейтинг возглавили рожденные под данным созвездием, так как они отличаются своей сообразительностью – они привыкли все делать по хозяйству, всегда помогают женам.

Девы поддерживают своих вторых половинок и полностью им преданны. У них хорошая выдержка, а это сейчас большая редкость. Поэтому, если ваш избранник Дева, то вам крупно повезло.

Козерог

На втором месте расположились представители этого знака зодиака. Все дело в том, у них есть все положительные качества, которыми обладает настоящий мужчина, – щедрость, надежность, забота. И это еще не совсем полный перечень.

Козероги знают, как окружить спутницу любовью. Однако, чтобы стать его второй половинкой, придется столкнуться с другими конкурентками и доказать, что именно вы та самая.

Лев

Самовлюбленность рожденных под данным созвездием, по мнению многих, делает из них не очень хороших супругов. Но на самом деле это не так, поэтому в рейтинге они на третьем месте.

Выбирая ту самую единственную, Львы готовы пожертвовать абсолютно всем, что у них есть. Он будет баловать и оберегать жену. Все, что ему надо в ответ, это восхищение его поступками.

Весы

Четвертое место по праву досталось мужчинам-Весам, потому что они очень романтичные, а также надежные мужья, и с ними комфортно.

Для своей супруги они готовы воплотить в реальность настоящую сказку, но у Весов есть нерешительность, которая портит абсолютно все. Они боятся долгосрочных отношений, поэтому готовы слишком долго что-то обещать.

Рак

Пятерку идеальных мужей замыкают Раки, которыми по жизни движет чувствительность и сентиментальность.

Раки – отличные и воспитанные джентльмены. Может сразу показаться, что лучше мужа, чем Рак, просто не найти, но стоит задеть их чувства, как они тут же резко меняются. Поэтому лучше не увлекайтесь флиртом с другими мужчинами.

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