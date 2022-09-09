Как сложится жизнь знаков зодиака в октябре

Эксперт по звездам Татьяна Атлас рассказала, как сложится жизнь представителей всех знаков зодиака во втором осеннем месяце, сообщает Zakon.kz.

Как отметила астролог в беседе с интернет-изданием "Пятый канал", несмотря на то, что октябрь на первый взгляд кажется холодным и бесстрастным, даже в этом месяце у представителей зодиакального круга есть возможность закрутить горячий роман или найти для себя тихую гавань.

По словам эксперта по звездам, 4 октября представители 12 созвездий ощутят на себе сильное влияние ретроградного Меркурия. Она советует в этот период заняться вопросами профессионального характера, а важные приобретения, серьезные начинания оставить на потом. Иначе, как отметила астролог, есть все шансы зря потратиться, особенно неприятным в этом смысле будет 2 октября.

Начиная с 5-го числа на небе создается прекрасная деловая обстановка. Планеты сформируют такую конфигурацию, что до 23 октября благоприятно отправляться в поездки, вести переговоры, начинать бизнес, обучаться и обучать, много общаться, знакомиться. Татьяна Атлас

Астролог считает, что в этот период можно заняться запуском инфопродуктов и каких-либо презентаций собственных идей, а также не менее удачно это время для поиска какой-либо информации (она входит в ответственность Меркурия).

Кроме того, по словам эксперта, в октябре возможны полезные знакомства и получение новых, часто важных, сведений.

Это чудесное время для тех знаков зодиака, кто занят в сфере продаж, работы с клиентами, консалтинга, журналистики, медиа, СМИ и IT-технологий. Татьяна Атлас

Однако, по словам астролога, после затмения в знаке Скорпион, которое произойдет около 25 октября, ситуация изменится. Это астрологическое явление приведет к гармонизации личных отношений и партнерства, но ухудшит ситуацию на работе (вероятно, осложнится взаимопонимание с вышестоящим руководством или органами); также пострадает работа всякого рода систем, правил, ограничений и рамок.

Вселенная намекает нам, что надо держаться вместе – как с возлюбленными, так и с деловыми партнерами. Тогда мы пройдем через любые преграды. Татьяна Атлас

Эксперт отметила, что 30 числа произойдет важнейшее событие октября.

Планета активности – Марс – станет ретроградным на следующие 2,5 месяца – это значит, что договоренности сентября и октября будут пересмотрены.

Овен

Для рожденных по данным созвездием второй месяц осени является временем социальной активности.

Двигайтесь, действуйте, не сидите на месте. У вас есть хорошие шансы на то, чтобы обстоятельства во всех сферах жизни сложились в вашу пользу. Вам нужно больше двигаться – только так вы достигнете успеха.

Телец

В жизнь представителей этого знака зодиака октябрь внесет массу перемен, что их совсем не порадует.

Вас с головой накроет работа. В какой-то момент вам придется действовать быстрее, чем вы привыкли. Вам следует освоить тайм-менеджмент, с помощью которого вы научитесь справляться с многозадачностью и успеете осуществить все задуманное на осень.

Близнецы

Меркурий является планетой-управителем рожденных под данным созвездием.

В октябре, судя по гороскопу, вы будете кататься, как сыр в масле. Вы успеете сделать все задуманное – будете буквально и тут, и там. Что касается личной жизни, то в этом вопросе вам поможет сама Вселенная.

Рак

Октябрь не привнесет кардинальных перемен или каких-либо серьезных проблем для Раков.

Наиболее благоприятно месяц пройдет для тех представителей данного созвездия, кто работает на дому или онлайн. В то же время вам следует быть готовыми к хлопотам с детьми и домашними обязанностями.

Лев

Рожденным под данным созвездием в октябре лучше поднапрячься.

Именно в этом месяце у вас есть все шансы на судьбоносную встречу и перемены на личном фронте. Это может быть вторая половинка или надежный бизнес-партнер.

Дева

Судя по гороскопу, этот месяц может стать плодотворным для Дев.

Звезды говорят, что в этот период у вас появится шанс на решение финансовых или карьерных вопросов. По гороскопу вероятно получение хорошей прибыли.

Весы

Второй осенний месяц – всецело время Весов.

Кажется, сами звезды в середине осени делают вас более привлекательным и наделенным особым шармом, однако нет предела совершенству. Звезды говорят, что вам в октябре следует непременно использовать данное очарование в делах, также заняться внешностью и уйти с головой в устройство личной жизни. Успех будет обеспечен.

Скорпион

Для Скорпионов в октябре наступит время важных начинаний.

Начатое в этот период дело вполне может успешно завершиться, принеся свои плоды на много лет. Тем не менее от кое-чего вам все же предстоит отказаться. Например, от того, что давно уже не приносит ни пользы, ни удовольствия.

Стрелец

В октябре рожденных по данным созвездием ожидают новые горизонты и попутный ветер в парусах.

Звезды говорят, что вам следует отправиться на поиск приключений и новых возможностей. Судя по всему, вас в этих взысканиях ожидают успех и почет. Главное – действуйте!

Козерог

Представителям этого знака зодиака во второй месяц осени предстоит много работы.

Гороскоп говорит, что труд обязательно заметят. Вы вполне можете рассчитывать в октябре на хорошую прибыль. Не исключены подарки или другие награды в знак благодарности за проделанную работу.

Водолей

Октябрь у Водолеев – период приятных хлопот.

Вы можете спланировать путешествие за границу или, того лучше, начать изучение иностранного языка. Совсем скоро эти знания вам очень понадобятся.

Рыбы

Упорный труд, существенная прибыль за приложенные усилия ждут Рыб в октябре.

Особенно это касается тех, у кого собственный бизнес. Однако звезды вас предупреждают: больше отдыхайте, берегите нервную систему! Вовремя ложитесь спать и высыпайтесь по выходным.

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