Заморозки и мокрый снег: холодная осенняя погода ожидает казахстанцев

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Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 13-15 сентября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

На северную половину страны будет оказывать влияние северо-западный холодный антициклон. На западе, северо-западе, востоке, юго-востоке республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидаются дожди, в горных районах востока, юго-востока ночью возможен переход дождя в мокрый снег. РГП "Казгидромет" По информации синоптиков, 14-15 сентября на востоке Казахстана – сильные дожди. Также по республике ожидается сильный ветер. 15 сентября в ночные часы на севере, северо-западе, в центре, на востоке, в горных районах юго-востока Казахстана возможны заморозки до -3°C. Читайте также Крупнейший рынок "Алтын Орда" в Алматы трансформируют ERG направила 1 млрд тенге на ликвидацию последствий пожаров в Костанайской области Аналитический центр экономической политики в АПК станет государственным

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