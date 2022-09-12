Заморозки и мокрый снег: холодная осенняя погода ожидает казахстанцев
Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 13-15 сентября 2022 года, сообщает Zakon.kz.
На северную половину страны будет оказывать влияние северо-западный холодный антициклон.
На западе, северо-западе, востоке, юго-востоке республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидаются дожди, в горных районах востока, юго-востока ночью возможен переход дождя в мокрый снег. РГП "Казгидромет"
По информации синоптиков, 14-15 сентября на востоке Казахстана – сильные дожди.
Также по республике ожидается сильный ветер.
15 сентября в ночные часы на севере, северо-западе, в центре, на востоке, в горных районах юго-востока Казахстана возможны заморозки до -3°C.
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