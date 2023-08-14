Мокрый снег, сильная жара: прогноз погоды в Казахстане на 15 августа

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 15 августа 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большей части страны ожидаются дожди с грозами, в горных районах юго-востока и востока страны – осадки в виде дождя и мокрого снега. Лишь на юге республики под влиянием поля повышенного атмосферного давления ожидается погода без осадков.

По республике – порывистый ветер. На севере РК в ночные и утренние часы ожидается туман. В центре страны днем синоптики прогнозируют град.

Днем на большей части Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областей ожидается сильная жара до 37°С.

В Астане – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +20+22°С.

В Алматы – переменная облачность, днем небольшой дождь. Временами гроза. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +28+30°С.