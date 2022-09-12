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У пенсионерки в Риддере нашли склад боеприпасов с мешками пороха

оружие пенсионерка Фото: пресс-служба ДП ВКО
62-летняя жительница Риддера хранила дома целый склад боеприпасов. Как рассказали Zakon.kz в полиции, начато досудебное расследование.

Полицейским задержанная заявила, что арсенал достался ей после смерти мужа.

Однако, по данным ведомства, ни подозреваемая, ни ее покойный супруг как владельцы оружия в базе не числятся.

пенсионерка Риддер оружие

Фото: пресс-служба ДП ВКО

В кладовой комнате веранды у пенсионерки стражи правопорядка обнаружили 703 патрона калибра 5,6 мм, 37 штук 20-миллиметровых патронов гладкоствольного ружья, семь коробок с порохом, три мешка с дробью, а также приклад от оружия и ударно-спусковой механизм. Пресс-служба ДП ВКО

оружие Риддер пенсионерка

Фото: пресс-служба ДП ВКО

В отношении пенсионерки избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 287 ч. 3 УК РК "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия боеприпасов взрывчатых веществ и взрывных устройств". Пресс-служба ДП ВКО

Санкцией указанной статьи, как добавили в ДП, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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