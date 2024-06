В столице Чада загорелся склад боеприпасов

На месте пожара, которое находится недалеко от аэропорта Нджамены, слышны мощные взрывы. Со слов очевидцев, боеприпасы взлетают в воздух и взрываются. По данным СМИ, помещение принадлежит главному управлению стратегического резерва страны.

🚨Explosions at Ammunition Depot in Chad's Capital A major fire has triggered intense explosions at an ammunition depot near N'Djamena airport in Chad.



The blasts have scattered ammunition across a wide area, causing significant concern among local residents. pic.twitter.com/yDdRXx2dpg