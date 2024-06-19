В столице Чада загорелся склад боеприпасов
На месте пожара, которое находится недалеко от аэропорта Нджамены, слышны мощные взрывы. Со слов очевидцев, боеприпасы взлетают в воздух и взрываются. По данным СМИ, помещение принадлежит главному управлению стратегического резерва страны.
🚨Explosions at Ammunition Depot in Chad's Capital A major fire has triggered intense explosions at an ammunition depot near N'Djamena airport in Chad.— Indian Observer (@ag_Journalist) June 19, 2024
The blasts have scattered ammunition across a wide area, causing significant concern among local residents. pic.twitter.com/yDdRXx2dpg
Президент африканской страны Махамат Идрисс Деби Итно сообщил в соцсетях, что есть раненые и погибшие.
По некоторым сведениям, рядом со складом расположены несколько домов, депо, аэропорт и базы, на которых размещены французские войска.
Накануне в Якутии площадь лесных пожаров выросла со 147 тыс. га до 159,6 тыс. га.